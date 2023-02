Interview | Helios, la néobanque, dévoile son bilan carbone complet

Vous venez de publier votre bilan carbone complet. Quelle est la volonté derrière cette démarche ?



Les informations communiquées par les banques sur leur bilan carbone ne sont jamais exhaustives. Elles omettent le plus souvent la majeure partie de leurs émissions, qui proviennent de leurs financements. Notre volonté avec ce rapport complet, qui comprend l'analyse des 3 scopes par l'organisme indépendant Greenly, c'est de montrer la voie dans l'industrie bancaire. Nous nous soumettons à un exercice de transparence inédit, qui devrait pourtant être la norme !



Quels sont les éléments phares qui ressortent de ce bilan carbone ?



Les comptes Helios ont une intensité carbone estimée à 147,8 tCO2e/M€, soit plus de 4 fois moindre que celle de la Société Générale ou de BNP Paribas (respectivement 652 et 601 tCO2e/M€). Le poids total du portefeuille d'investissement d’Helios sur l’année 2022 est estimé à 873 tCO2e.



Ce bilan certifie que les comptes Helios ont le plus faible impact carbone du marché en 2022. Face aux nombreuses promesses des acteurs de notre secteur, il nous paraît nécessaire de partager sans filtre nos activités (projets, montant, limites) et leur analyse par un tiers indépendant.



De plus en plus de nouveaux acteurs se lancent sur segment de « la finance verte ». Comment analysez-vous cette tendance de marché ?



C'est le signal positif que les clients des banques veulent du changement ! Et pas seulement des promesses en surface, des engagements concrets et tenus dans la durée. C'est aussi le signal que les Français sont méfiants envers les grandes banques quand il s'agit de verdir la finance et font davantage confiance à des acteurs nouveaux et indépendants.



Notre conviction chez Helios, c'est que la révolution digitale des services bancaires, qui a fait le succès des néobanques comme Revolut, laisse place à une nouvelle transformation de l'industrie bancaire : la révolution écologique services bancaires. Avec elle, des challengers vont se développer et définir de nouveaux standards en matière de services bancaires durables, axés sur la transparence et l'engagement sociétal.



Quelles sont les ambitions d’Helios pour l’année 2023 ?



En 2022, l’équipe ainsi que notre communauté d’utilisateurs ont doublé de taille. Grâce à tous, 2022 a été l’année du passage du concept à la preuve : nous avons pu financer la transition écologique à hauteur de 6M€ en soutenant le développement de projets concrets, avec un impact fort dans l’énergie, la mobilité, le traitement de l’eau…



En 2023, nous misons sur la diversification des offres (de nouveaux produits verront le jour, aux côtés de nos comptes courant, commun, jeune et notre livret d’épargne) avec toujours l’impact environnemental au coeur de notre promesse de valeur : nous souhaitons investir 20M€ supplémentaires en faveur de la transition écologique.



Photo, de gauche à droite : Julia Ménayas & Maeva Courtois cofondatrices de Helios.