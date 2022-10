Laetitia Carle, ex Morgan Stanley, rejoint la climate tech Greenly Greenly, spécialiste accompagnant les entreprises dans la gestion de leur stratégie bas-carbone, vient de nommer Laetitia Carle en tant que Chief of Staff. Après une riche expérience dans l’univers de la banque, Laetitia Carle devient le nouveau bras droit du CEO, Alexis Normand.

Laetitia Carle a œuvré chez Morgan Stanley, d'abord à Londres puis à Paris. Au sein de cette prestigieuse banque d'affaires américaine, elle a accompagné des entreprises privées et cotées sur une quinzaine d’opérations de levées de fonds, IPOs et M&A, pour un montant cumulé de 25 milliards de dollars. Spécialisée sur le secteur technologique, elle a compté parmi ses clients des licornes Européennes telles que ManoMano, Trustpilot, Delivery Hero, Adyen ou encore Avast.



Elle rejoint ensuite le programme d'incubation Entrepreneur First à Station F et découvre Greenly. Elle est séduite par la mission de l'entreprise qui est de démocratiser le bilan carbone et d'accompagner les entreprises dans leur stratégie climat et décide de la rejoindre.



Chez Greenly, elle occupe le poste de Chief of Staff, chargée de la stratégie, des projets de structuration de la croissance et des relations investisseurs. Elle souhaite se consacrer pleinement à une activité qui a un impact durable sur l’environnement. En tant que bras droit du CEO, elle endosse des missions variées et transversales, tant opérationnelles que stratégiques. Cela inclut notamment la gestion de projets et partenariats stratégiques, la structuration de la croissance à travers l’établissement de procédures, les relations avec les investisseurs existants et futurs.



Pour Laetitia Carle : “J’ai tout de suite adhéré à la raison d'être de Greenly : on ne peut pas réduire ce que l'on ne mesure pas. La mission de Greenly de rendre le bilan carbone accessible et d'accompagner toutes les entreprises dans leur stratégie climat me paraît essentielle. J’ai également été convaincue par l’équipe Greenly quant à leur rapidité à se réorienter, au point de servir aujourd’hui plus de 600 clients de toutes tailles dans toutes les industries.”



Laetitia Carle est diplômée de l'université Paris Dauphine en Finance et de la London School of Economics and Political Science en Private Equity,



À propos de Greenly

Créée en octobre 2019 par Alexis Normand (DG, ex-Directeur santé de Withings, HEC, Sciences-Po, passé par le bureau de Boston de Withings et Techstars), Matthieu Vegreville (CTO, X-Telecom, data scientist chez Withings) et Arnaud Delubac (CMO, ESSEC-Centrale, INSEE, précédemment chargé de communication digitale au cabinet du premier ministre), la société Offspend SAS, a lancé en janvier 2020 Greenly, première plateforme mondiale de comptabilité carbone avec près de 1000 clients entreprises en France, UK et USA. La climate tech permet aujourd’hui à toutes les entreprises, peu importent leur taille ou secteur, de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, en commençant par mesurer simplement leurs émissions de CO2. Une fois le bilan réalisé, Greenly les accompagne dans la définition d’une feuille de route pour les aider à s’aligner sur une trajectoire Net Zéro. Greenly a obtenu le label B-Corp en septembre 2022 et entend mettre à disposition son expertise à la communauté.

