Geneva Annual Blockchain Congress, le 21 janvier 2019

Ce congrès annuel indépendant se tiendra le 21 janvier prochain, dans le Centre de congrès de Palexpo. Il a pour vocation d’offrir aux décideurs de la région une journée de réflexion sur cette nouvelle «grande technologie». Son intitulé From lab to market s’illustrera par la présentation de solutions blockchain applicables dans quatre secteurs d’activité: identité et e-gouvernement; éducation; FinTech; négoce de matières premières et supply chain.«La prochaine révolution numérique est à notre porte. Après Internet, qui a transformé nos sociétés en profondeur, la blockchain est en passe de devenir l'un des piliers de notre économie de demain. Figure de proue du "Crypto Lake", le canton de Genève a déjà initié plusieurs projets pionniers – aussi bien internes qu'externes – en la matière. Il se félicite de la création du Geneva Annual Blockchain Congress, venu renforcer les chaînes de blocs existantes à l'échelle locale et accélérer l'essor d'une véritable "Blockchain Valley" régionale», souligne M. Pierre Maudet, Conseiller d'Etat responsable de l'économie genevoise.Genève, la Suisse romande, et plus largement la Suisse, offrent une plateforme unique grâce à la richesse de son écosystème économique et à la qualité des actions menées par les chercheurs académiques, les start-ups, sans oublier le soutien et l’implication des pouvoirs publics. Comme le mentionne Claude Membrez, Directeur général de Palexpo SA, «Palexpo a la mission d’offrir un espace de discussion et de réseautage neutre pour les professionnels, d’éclairer les tendances économiques, technologiques et sociales actuelles, et de valoriser Genève et sa région». La tenue du Geneva Annual Blockchain Congress ne fera que renforcer ce positionnement.From lab to marketDestiné aux dirigeants du secteur privé, public et des organisations internationales, ce congrès présentera les applications concrètes de solutions blockchain et étudiera leurs conséquences sur les modèles d'affaires de l’économie de marché. Ainsi, pour cette première édition, quatre secteurs d’activités seront traités: l’identité et le e-gouvernement; l’éducation; les FinTech; le négoce de matières premières et la supply chain; abordés par les aspects transversaux que sont la gouvernance, la légalité ou encore l'éthique.Une première à Palexpo: la billetterie blockchainQui dit blockchain, dit billetterie sécurisée. SecuTix (société suisse à vocation internationale, spécialiste de la gestion de billetterie) et Palexpo SA s’allient pour proposer une billetterie blockchain au congrès. Frédéric Longatte, CEO SecuTix, précise «La billetterie mobile basée sur la technologie blockchain va profondément transformer l’industrie. En effet, la digitalisation complète du processus de commercialisation des billets d’événements va forcer les acteurs du marché secondaire à s’adapter au nouveau paradigme. Il en résultera une plus grande sécurité, aussi bien pour les organisateurs d’événements que pour le public tout au long de leur parcours clients.»Composition du comité de pilotageLe Geneva Annual Blockchain Congress est soutenu par un comité de pilotage issu du public et du privé:- la Direction Générale du Développement Economique, de la Recherche et de l'Innovation (DG DERI) du canton de Genève- Nagib Aouini, Directeur cyber sécurité, ELCA- Sahra Benaouda Brean, Independant contractor, SBConsulting- Lamine Brahimi, Co-Founder & Managing partner, Taurus group- Olivier Depierre, Co-founder et Associé, DLT Law- Antonio Gambardella, Directeur, Fongit- Alain Jeannet, Directeur Business Development, Responsable des événements et des conférences, Ringier Axel Springer Suisse SA- Jean-Henry Morin, Professeur à l’Université de Genève – Centre Universitaire Informatique- Marco Piermartiri, Directeur opérationnel, Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Genève (CCIG)- Vincent Pignon, Fondateur et CEO WeCan.Fund- Sébastien Ruche, Journaliste économique du quotidien Le Temps- Palexpo SAL’histoire de la blockchainTechnologie ou révolution, la Blockchain fait le buzz, partout dans le monde. Définie comme une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle, la première blockchain est apparue en 2008 avec la monnaie numérique bitcoin, développée par un inconnu se présentant sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Elle en est l’architecture sous-jacente. Si blockchain et bitcoin ont été construits ensemble, aujourd’hui de nombreux acteurs (entreprises, gouvernements, etc.) envisagent l’utilisation de la technologie blockchain pour d’autres cas que la monnaie numérique.