Éric Lassus, CEO de Treezor

Éric Lassus bonjour, vous êtes CEO de Treezor, pourriez-vous présenter votre société ?



Treezor est une plateforme de Banking-as-a-Service qui facilite la gestion des paiements pour les marchands, les plateformes collaboratives et les banques (établissements de crédit et néo-banques). Grâce à Treezor il est possible de lancer sa propre banque digitale en s’appuyant sur nos agréments et nos services : wallets, IBAN, cartes de paiement, SCT, SDD… Nous offrons une solution B2B et multicanal couvrant l’intégralité de la chaîne des paiements, entrants et sortants.



Comment collaborez-vous avec les fintechs ?



Treezor est un accélérateur pour les fintechs qui veulent mettre en place des projets innovants. Le modèle de Treezor est de fournir des services de paiement en marque « blanche » afin d’accélérer la mise sur le marché des fintechs via une procédure réglementaire simplifiée, tout en bénéficiant de prix très compétitifs grâce à la mutualisation des coûts.



Comment évoluent les besoins de vos clients ?



Nos clients sont de plus en plus exigeants en matière de parcours client et de services de paiement. Pour répondre à ces défis, nous avons enrichi notre gamme de services avec les solutions de paiement mobile Google Pay, Samsung Pay et Apple Pay. Nous faisons partie des premiers partenaires de Google Pay en France et nous allons soutenir le déploiement du service dans l’hexagone auprès des acteurs innovants du paiement. Nous proposons aussi un service d’encaissement de chèques par API. Cette solution offre un parcours en ligne optimisé et sécurisé et répond aux demandes des fintechs qui souhaitent proposer l’ensemble des moyens de paiement à leurs utilisateurs pour étendre leur capacité de collecte de fonds.



Quelles sont les ambitions de Treezor à court et à moyen termes ?



Notre dynamique actuelle est très forte, et les transactions opérées par la plateforme augmentent de manière exponentielle. Nous avons multiplié par 20 notre volume de transactions gérées et par 3 le nombre de cartes de paiement émises en 2018. Les objectifs pour l’année ont été largement dépassés avec une progression de 640 % du chiffre d'affaires.



Nous allons poursuivre notre expansion et la diversification de notre gamme de solutions à destination du marché des fintechs. Nous avons de nombreux projets de développement pour offrir toujours plus de services sur la plateforme, et notre ambition est de devenir un acteur majeur du paiement en Europe.



Vous souhaitez ouvrir la voie du paiement instantanée, comment envisagez-vous cela ?



Treezor va très prochainement proposer ce moyen de paiement complémentaire qui va permettre de répondre aux attentes du marché et de proposer des nouveaux usages aux consommateurs et aux marchands. Cette innovation est un nouveau service majeur pour les utilisateurs qui vont échanger plus rapidement de l’argent. Il a pour objectif d’être aussi simple et rapide d’utilisation que la carte et de s’inscrire dans un usage quotidien et digital.

L’instant payment sera, dans certains cas, une alternative intéressante aux chèques et à la carte. Ce service aura également un coût supérieur au virement traditionnel. La plupart des acteurs qui souhaiteront proposer le paiement instantané auront un défi majeur à relever : comment traiter un paiement en moins de 10 secondes lorsque les processus de paiement actuels fonctionnent parfois en quelques heures ou jours. Certains d'entre eux décideront de traiter le paiement instantané séparément, en mettant en œuvre des modules supplémentaires indépendants de leurs processus de paiement existants, tandis que d'autres entreprendront un remaniement complet de leur architecture de paiement.



Cela nécessite un lourd investissement, or, Treezor va proposer aux néobanques et à l’ensemble de ses clients une solution clef en main à travers la mise à disposition d’une API qui prend en charge le processus. Cela devrait stimuler la généralisation et l’adoption de cette technologie par les consommateurs et les entreprises.