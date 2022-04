Blockchain et crypto : comment les entreprises en tirent enfin bénéfice Le cabinet de conseil et d’audit PwC France et Maghreb dévoile les résultats de la nouvelle édition de son étude Blockchain et crypto.



• 61% des entreprises traditionnelles françaises ont déclaré avoir dégagé du profit grâce à leurs projets blockchain, contre seulement 21% des entreprises traditionnelles dans le monde

• La direction générale devient le premier soutien des projets blockchain et crypto, ce qui traduit un appui stratégique au plus haut niveau. En 2021, les départements innovation étaient placés devant les directions générales comme soutien principal

• A l'international, près de 40% des entreprises portant un projet blockchain veulent s'associer à un pure player contre 28% en France, sous forme de partenariat ou en envisagent l’acquisition dans les 3 prochaines années

• 72% des entreprises françaises considèrent l’impact environnemental des blockchains comme important contre 60% des entreprises dans le monde. En France, 50% des entreprises considèrent le coût énergétique comme un critère de sélection de leur blockchain (contre 21% pour les entreprises dans le monde)



Le cabinet de conseil et d’audit PwC France et Maghreb dévoile les résultats de la nouvelle édition de son étude Blockchain et crypto : comment les entreprises en tirent enfin bénéfice. Le rapport dresse un état des lieux des enjeux, risques et opportunités rencontrés par les porteurs de projets blockchain et apporte un éclairage sur les cas d’usages développés au sein des entreprises. Afin de dresser ce panorama, les différents enjeux des projets blockchains ont été décryptés : mesure de l’état d’avancement, financement octroyé, importance du web 3, des NFT et du métavers, impact environnemental de la blockchain et cadre réglementaire et fiscal. Pour cette nouvelle édition, plus de 140 entreprises dans le monde ont été interrogées, des pure players de l’écosystème blockchain, mais également des entreprises traditionnelles issues de différents acteurs et développant un lien avec la blockchain.



L’investissement : enjeu clé pour permettre aux projets blockchain de voir le jour



L’année 2021 a été en partie marquée par l’émergence de la blockchain et de ses corollaires (crypto-actifs, web 3, metavers...) sur la scène économique internationale. Qu’il s’agisse d’un moyen de diversifier sa trésorerie, d’optimiser les opérations ou de faire un premier pas virtuel dans le métavers, ces initiatives ont été portées autant par les entreprises traditionnelles que par les pure players de l’écosystème blockchain & crypto à l’échelle mondiale.



Si la blockchain est un nouveau vecteur de croissance pour les entreprises traditionnelles, d’indispensables investissements sont nécessaires pour permettre son développement dans les entreprises. Ainsi, près de 50% des entreprises traditionnelles mondiales de plus de 5000 employés interrogées ont affecté un budget de plus d’un million d’euros pour la blockchain contre 35% des entreprises françaises (elles étaient 16% en 2021 en France). A contrario, les plus petites entreprises (<5000 employés) investissent des budgets plus réduits (< 1 million €) dont près de 50% sont inférieurs à 100 000€.



Les entreprises ayant développé un projet blockchain ont d’ailleurs la volonté de poursuivre leurs investissements dans cette technologie. 99% des entreprises dans le monde veulent maintenir (33%) ou augmenter (66%) le budget consacré à la blockchain. En France, même si elles sont légèrement moins nombreuses (56%) à vouloir augmenter leur budget l’année prochaine, cela représente tout de même plus de 2 fois plus d’entreprises que l’année dernière (25%).



Si la nécessité de dédier un budget au projet blockchain ne fait plus l’objet de débat, c’est parce que cette matière nouvelle est source d’opportunités de croissance et de revenus pour ces entreprises. Ainsi 61% des entreprises traditionnelles françaises ont déclaré avoir dégagé du profit grâce à leurs projets blockchain, contre seulement 21% des entreprises traditionnelles dans le monde. 53% des pure players en France et 65% au niveau mondial déclarent réaliser des bénéfices.



Cette année, la direction générale devient le premier sponsor des projets blockchain, ce qui traduit un appui stratégique au plus haut niveau. A titre de comparaison, l’enquête de 2021 plaçait les départements innovation comme soutien principal (devant précisément les directions générales). A l’international, près de 40% des entreprises (contre 28% en France) portant un projet blockchain veulent s’associer à un pure player sous forme de partenariat ou en envisagent l’acquisition dans les 3 prochaines années.



Les blockchains face aux enjeux environnementaux



Les enjeux éthiques, notamment de nature environnementale et sociale, sont au cœur des préoccupations des écosystèmes blockchain et crypto à travers le monde, et ce, tant par les entreprises non spécialisées dans le domaine que par les pure players crypto et blockchain. 72% de l’ensemble des répondants, considèrent l’impact environnemental comme un enjeu majeur.



D’après l’enquête menée auprès des entreprises traditionnelles et pure players blockchain, 60% d’entre eux considèrent que l’impact environnemental des blockchains est important. Cette préoccupation envers l’environnement se remarque également dans les critères de choix vis-à-vis des blockchains à utiliser. 50% des entreprises françaises considèrent le coût énergétique comme un critère pour choisir leur blockchain (contre 21% pour les entreprises mondiales).



L’étude souligne les opportunités prometteuses données par les blockchains pour une société plus durable. Ces technologies pourraient être notamment très utiles dans la gestion des ressources, l'incitation à l’économie circulaire, la transformation du marché du carbone, le pilotage de la performance extra-financière…



Pauline Adam-Kalfon, Associée en charge des activités Blockchain chez PwC France et Maghreb, explique : “Année après année, la blockchain gagne du terrain pour devenir aujourd’hui incontournable dans les entreprises. Et ce sont bien tous les secteurs qui pourront en profiter, en particulier avec l’engouement des applications du Web 3, des NFT et du métavers. Les entreprises françaises ne sont pas en reste, elles sont même les plus soucieuses des enjeux environnementaux relatifs à ces technologies. Reste encore à relever l’enjeu de l’interopérabilité opérationnelle et réglementaire. La question n’est plus pour ou contre la blockchain, mais quand et comment”.



Méthodologie

Pour cette nouvelle édition, plus de 140 témoignages d’entreprises dans le monde entier ont été récoltés, des pure players de l’écosystème blockchain, mais également des entreprises traditionnelles issues de différents secteurs et développant un projet en lien avec la blockchain L'enquête s'est déroulée d'octobre 2021 à février 2022.



Pour aller plus loin, téléchargez l'étude complète en français (PDF 57 pages)



