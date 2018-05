brunswick avocats conseil de BeeMyBees lors de sa nouvelle levée de fonds

Basée à Saint-Emilion (Gironde), BeeMyBees a été créée en mars 2016 par Franck Roger. La société accompagne les entreprises de toutes tailles dans le développement stratégique de leurs activités et dans leur transformation numérique par le biais de conseils et de formations sur mesure. Les actions de BeeMyBees se structurent autour de 4 axes : sensibilisation, formation, conseil et accompagnement.

Cette nouvelle levée de fonds permettra à BeeMyBees d’atteindre ses principaux objectifs : refondre sa plateforme actuelle avec l’ambition de devenir l’écosystème de référence BtoB dans les 3 ans, poursuivre sa croissance à l’international, prioritairement au Portugal où la société a créé une filiale en 2017, et continuer de développer son portefeuille clients avec des business grands comptes déjà très prometteurs.



Dans le cadre de cette levée de fonds, BeeMyBees est conseillée par l’équipe bordelaise de brunswick avocats, représentée par Sébastien Péronne, Avocat associé. Cette nouvelle opération de l’équipe Capital-investissement & fusion-acquisition du cabinet atteste de sa capacité à accompagner ses clients à toutes les phases de leur développement. En effet, brunswick avocats intervient notamment dans la réalisation d’opérations de capital-risque, de capital-investissement, de croissance externe et de sorties de capital.



Conseils de l’opération

Conseil juridique BeeMyBees : brunswick avocats (Sébastien Péronne, Aude Idris)



A propos de brunswick avocats

Créé en 1989, le cabinet, présent à Paris et à Bordeaux, accompagne ses clients - entreprises innovantes, PME-ETI françaises et internationales, cotées ou non et leurs dirigeants, investisseurs financiers et industriels - dans leur quotidien et dans leur développement. Ses équipes interviennent en droit des sociétés, fusion-acquisition, capital-investissement, droit des contrats, droit immobilier, droit fiscal, droit social, droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information, droit des entreprises en difficulté et du contentieux du droit des affaires. brunswick avocats est un membre actif du réseau international d'avocats GESICA.

brunswick.fr