Xavier Robitaille directeur pôle Assurance et prévoyance Primexis

Il quitte le cabinet en 2004 pour devenir responsable de la comptabilité technique et du provisionnement du groupe d’assurance COFACE SA, et responsable financier de sa filiale Unistrat. Il encadre dès lors une équipe d’une quinzaine de collaborateurs, pilote la refonte des méthodes de provisionnement du Groupe, plusieurs projets informatiques et comptables, et gère l’ensemble des fonctions financières (comptabilité, budget, reporting, trésorerie) d’Unistrat.En octobre 2005, il rejoint le groupe de réassurance français SCOR SE (1er réassureur français, 5ème mondial) comme responsable consolidation et normes comptables groupe. Encadrant une équipe de cinq personnes, il est alors responsable, outre de la production des premiers comptes IFRS certifiés du Groupe, de la veille réglementaire, de la définition des principes comptables du groupe et de la refonte du processus de consolidation. Il devient chargé de mission auprès du directeur général en mai 2006, responsable de la refonte de l’organisation et des outils de la fonction gestion d’actifs au niveau du groupe.Il rejoint Primexis en 2008 pour diriger le département « Assurance et Prévoyance », dont l’objectif est d’offrir des prestations en assistance comptable, contrôle de gestion, back/middle office, actuariat, risk management et audit interne dans le secteur des assurances.Anciennement CPS France, PRIMEXIS est un cabinet d’expertise comptable et de conseil indépendant de 250 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, et plus de 500 clients, grands comptes, groupes et filiales de groupes français et internationaux.Son positionnement est fondé sur la spécialisation métier avec 7 activités : Assistance comptable ponctuelle, Conseil en organisation et systèmes, Consolidation et reporting groupe, Immobilier et secteur public, International Business Services, Paye et gestion administrative du personnel, Transaction Services.PRIMEXIS est classé 17è cabinet français dans le classement 2008 de La Profession Comptable.