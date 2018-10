Wrike Introduit un Espace de Travail Digital Unifié pour Automatiser les Flux de Travail au sein de l’Entreprise

Wrike, la plate-forme de gestion du travail collaboratif pour les équipes performantes, annonce une série d’innovations, qui visent à unifier les équipes autour d’un espace de travail digital unique capable d’aligner l’ensemble des tâches et projets avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.



Introduites à l’occasion de la conférence Wrike Collaborate à San Francisco, ces innovations donnent à la plate-forme Wrike une nouvelle dimension pour la gestion des tâches en entreprise. Elles comprennent : un connecteur de Business Intelligence vers Tableau, la plate-forme Analytics leader du marché ; Wrike Integrate, un moteur d’intégration et d’automatisation des processus ; Wrike Lock, une fonction avancée de sécurité des données dans le cloud ; et Wrike Resource, un puissant outil de gestion des ressources.



Wrike annonce également une nouvelle version de sa solution Wrike for Marketers dédiée aux équipes marketing qui intègre désormais une fonction de validation invité, des fonctionnalités améliorées de vérification et de validation avec Wrike Proof, et Wrike Publish, une fonction intégrée de Gestion des Actifs Numériques (DAM ou Digital Asset Management), qui permet de déplacer des contenus numériques vers et à partir de MediaValet ou Bynder au sein de la plate-forme Wrike.



“La gestion du travail collaboratif dans l’entreprise requiert plus qu’une simple coordination des tâches et des projets,” indique Wayne Kurtzman, Research Director for Social and Experiential Solutions chez IDC. "Pour s’imposer sur le marché à ce niveau, les éditeurs doivent fournir une plate-forme ouverte et flexible qui centralise le travail collaboratif de façon efficace et transparente, adresse des problématiques de sécurité complexes, et délivre une expérience utilisateur intuitive capable de maîtriser le chaos auquel beaucoup d’organisations doivent faire face. Wrike est bien positionnée en tant que plate-forme d’entreprise pour permettre aux équipes de surmonter les défis induits par la transformation digitale."



Les entreprises ont besoin de nouvelles capacités de reporting pour obtenir une meilleure visibilité sur les flux de travail et ainsi mieux comprendre l’impact réel des tâches et des projets sur les résultats. Combiner les données générées dans Wrike avec leur outil de Business Intelligence va permettre à toutes les organisations de mieux connecter leurs activités avec leurs résultats. Ceci donnera au top management la capacité d’identifier des tendances et des opportunités pour améliorer les performances et optimiser le retour sur investissement. Avec le nouveau connecteur vers Tableau, Wrike fait un premier pas vers une offre de solutions avancées de reporting avec des fonctions sophistiquées d’Analytics et de Business Intelligence pour l’entreprise.



“Une visibilité restreinte sur les flux de travail et une business intelligence basée sur des données en silos ont rendu quasi impossible la collecte d’informations utiles de nos jours,” indique Stan de Boisset, Vice President of Americas Partners chez Tableau. “Les entreprises ont besoin d’un moyen de relier les travaux en cours au niveau des tâches et des projets aux résultats réels afin d’identifier des tendances et des domaines à améliorer, et supprimer des blocages. En combinant les données provenant de Wrike et les données en business intelligence collectées dans Tableau, les entreprises seront capables de relier chaque petit détail à la vue d’ensemble et de fournir une analyse globale de l’organisation que le management pourra utiliser pour prendre des mesures concrètes permettant d’accroître les revenus.”



Wrike Integrate donne aux utilisateurs la possibilité d’automatiser de façon transparente des flux de travail complexes sur une grande échelle au sein d’équipes de travail en intégrant plus de 400 applications sur site ou dans le cloud. Avec le moteur d’automatisation, les organisations peuvent aller plus loin que de simples intégrations pour atteindre une automatisation complète des flux de travail, à la fois rapidement et simplement. Wrike Integrate est livré pré packagé avec des flux de travail automatisés, mais peut aussi être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques d’une équipe, d’un département ou d’une organisation dans son ensemble, permettant aux utilisateurs de gagner du temps et de se consacrer à des tâches plus stratégiques. La personnalisation de Wrike Integrate – de la mise en place d’intégrations à l’automatisation et la création de nouveaux flux de travail – est entièrement réalisée au sein de Wrike et ne nécessite aucun développement ni intervention technique, donnant ainsi aux utilisateurs les moyens de construire un moteur à leur image.



“Devenir l’espace de travail digital qui aide les organisations à véritablement optimiser leurs efforts de transformation digitale est une énorme opportunité pour les plates-formes de gestion du travail collaboratif,” souligne Andrew Filev, fondateur et CEO de Wrike. “Les organisations de toutes tailles, et les entreprises au premier chef, veulent avant tout investir dans des technologies qui les aideront à fonctionner de façon plus efficiente et efficace, et c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour garantir que notre plate-forme ait le bon équilibre entre puissance et simplicité pour répondre à un large éventail de besoins. Il était important pour moi de développer une plate-forme ouverte et flexible qui offre tout à la fois des fonctions avancées de travail collaboratif, des capacités d’automatisation utiles à tout le monde, et que des outils de sécurité et de reporting correspondant aux besoins spécifiques des entreprises.”



Wrike Lock fournit un niveau inégalé de sécurité des données dans le cloud car les utilisateurs disposent de clés de cryptage qu’ils peuvent gérer eux-mêmes pour toutes les données Wrike. Ceci leur apporte une visibilité complète sur tous les accès et l’utilisation des données, dont la capacité de contrôler, approuver ou rejeter les requêtes pour des données et des documents. Le stockage des clés de cryptage est géré indépendamment du data center et les clés de cryptage des données Wrike sont également cryptées, répondant ainsi aux politiques de sécurité d’entreprise les plus strictes. Wrike permet aussi de personnaliser les privilèges d’accès aux données, ce qui permet de mettre en place un meilleur contrôle des accès au niveau individuel ou d’un groupe de travail, devenu indispensable dans les espaces de travail collaboratifs d’aujourd’hui.



L’une des fonctionnalités les plus demandées par les entreprises est la gestion des ressources. Avec Wrike Resource, les équipes peuvent efficacement planifier leurs travaux, gérer leur charge de travail, et prioriser les projets en fonction des disponibilités. L’écran Charge de travail fournit une visibilité complète sur la charge de travail et la disponibilité de chacun des membres de l’équipe. Avec la fonction Effort Allocation, les responsables sont capables d’indiquer le nombre d’heures nécessaires pour une tâche, diviser la charge de travail entre les membres de l’équipe, et d’ajuster le nombre d’heures pour chaque membre sur la base de sa charge de travail individuelle et de son nombre de jours disponibles.



Wrike Resource, Wrike Lock, et la fonction de personnalisation des privilèges d’accès seront disponibles au cours du quatrième trimestre 2018. Le connecteur Business Intelligence de Wrike sera disponible au cours du premier trimestre 2019, et la disponibilité de Wrike Integrate est prévue dans le courant du premier semestre 2019.



Wrike est la plate-forme de gestion du travail collaboratif SaaS qui aide les équipes à atteindre l'excellence opérationnelle. Avec Wrike, les équipes profitent d’un espace de travail unique qui contient tous les outils, fonctionnalités et intégrations dont elles ont besoin pour accomplir leur transformation digitale. Fondée en 2006 et basée dans la Silicon Valley, Wrike a déjà été adoptée par plus de 18.000 organisations dont Google, Tiffany and Company et Edelman, et par plus de deux millions d’utilisateurs dans 130 pays.

