Wecheck transforme la décroissance du chèque en opportunité !

Plus qu’un simple changement de marque, cette annonce est une étape-clé dans la stratégie de développement de l’entreprise qui poursuit ses investissements pour proposer des solutions adaptées au contexte en forte mutation de ses clients.



Ainsi, les professionnels remettants de chèques, bénéficieront tous d’offres industrielles pour mener à bien leurs opérations d’encaissement. Ils pourront désormais s’appuyer sur un processus de gestion flexible, digitalisé, générateur de ROI à court terme et issu d’une longue expérience de l’éditeur.



Pour les banques, Wecheck est une réponse aux enjeux de transformation, et notamment de rationalisation des opérations encore réalisées en agence.



Arnaud Dubois, Directeur commercial : « Malgré une légère décroissance, l’usage du chèque n’en demeure pas moins un moyen de paiement encore très prisé sur le marché français. Dans ce contexte, nous souhaitons permettre à tous les remettants d’accéder à des solutions agiles et peu onéreuses. Avec Wecheck, les remettants gagnent en efficacité et interagissent plus rapidement avec les établissements bancaires. »



Orone affirme donc sa stratégie de Pure player sur ce marché et se positionne comme le partenaire incontournable des entreprises, des organisations, des établissements bancaires et des prestataires de services.



Pour y parvenir, Orone peut s’appuyer sur de solides fondamentaux :

- des solutions industrielles disponibles dans le cloud, simples à mettre en œuvre et connectées aux principaux ERP du marché,

- une expertise métier source d’innovation et une capacité à intégrer les spécificités de ses clients,

- un écosystème de partenaires dynamiques en croissance (banques, intégrateurs, éditeurs…).



Enfin, en unifiant ses solutions sous la marque Wecheck, Orone souhaite donner plus de lisibilité à son offre et tirer parti de cette marque forte et aujourd’hui reconnue pour son excellence.



Eric d’Andigné, CEO « En continuant d’investir significativement sur nos activités moyens de paiement, nous comptons nous imposer à long terme comme l’acteur de référence de notre marché en accompagnant une multitude de nouveaux clients qui ne pouvaient pas jusqu’à présent accéder à des offres prenant en compte leurs contraintes spécifiques, notamment économiques. Cette nouvelle étape nous permet de poursuivre notre transformation en faisant de la décroissance du marché du chèque une opportunité supplémentaire de développement pour Orone. »



À propos d’Orone

Acteur engagé de la Normandy FrenchTech, Orone accompagne ses clients dans leur transformation digitale, en leur offrant des solutions globales fiables et innovantes pour piloter, faciliter et valoriser leurs flux d’informations multi canal.

Éditeur de solutions logicielles de digitalisation du dossier de souscription et de dématérialisation des moyens de paiement, Orone développe et propose de nouvelles offres de rupture à forts enjeux, disponibles dans le Cloud, en inscrivant l’innovation au cœur de sa croissance.

orone.io & wecheck.io