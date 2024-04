Viva Technology 2024, rendez-vous du 22 au 25 mai 2024

Véritable carrefour du business et de l'innovation, VivaTech promet de nouveau une édition incontournable. Avec une ouverture toujours plus grande à l'international et un focus sur des sujets clés tels que l'IA, la technologie durable et la mobilité, l'événement se positionne comme Le rendez-vous incontournable pour décrypter les nouvelles tendances et comprendre leur impact. sur l'économie et la société.



PLUS D'INTERNATIONAL, PLUS DE BUSINESS ET PLUS D'IMPACT POSITIF



L'édition 2024 de VivaTech s'annonce marquante avec une augmentation de 30% du nombre de pays européens présents par rapport à l'année précédente : l'événement accueillera ainsi plus de 120 pays et 40 pavillons, incluant une apparition inédite du Royaume-Uni parmi les 14 pays européens représentés. Le Japon, « Country of the Year », mettra en lumière son écosystème tech avec une délégation d'institutionnels, d'entreprises et de startups, tandis que l'Asie, l'Amérique et l'Afrique seront également bien représentées. VivaTech sera également le théâtre de la remise des prix des AfricaTech Awards pour la troisième année consécutive. Première plateforme business ,



VivaTech offrira un terrain fertile pour plus de 2 500 startups et 2 000 investisseurs internationaux tels qu'Accel , KKR, Lightspeed et Northzone . et organisations seront présentes, englobant les 25 secteurs d'activité les plus dynamiques du marché tels que l'automobile, la santé ou encore la finance. L'événement introduira également un nouveau programme à destination des décideurs économiques (CMO - CIO - CTO -. CDO) pour stimuler la croissance et l'innovation.



S'engageant toujours plus pour une tech responsable, VivaTech y consacre 10% de son espace d'exposition avec notamment l'Impact Bridge, un nouvel espace sponsorisé par EDF, réunissant startups, innovations. et associations dans une démarche de tech responsable.



TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'IA POUR DÉCRYPTER L'IMPACT DE LA NOUVELLE TRANSFORMATION DIGITALE



L'IA est en train de révolutionner tous les secteurs, passant d'une technologie innovante à un outil indispensable. 88% des dirigeants d'entreprise envisagent d'investir dans ce domaine d'ici 20241. Cette année, l'IA occupera une place centrale à VivaTech, avec 37% des partenaires proposant des solutions basées sur l'IA, et la mise en avant de l'AI Mile, un espace dédié aux innovations utilisant l'intelligence artificielle, parmi lesquelles :



- Esper Bionics (États-Unis)a lancé « Esper Hand », une prothèse intelligente alimentée par l'IA qui anticipe les mouvements des utilisateurs. Cette technologie révolutionnaire s'appuie sur l'auto-apprentissage pour offrir une dextérité humaine dans les activités quotidiennes.

- Vitafluence (États-Unis) Subventionné par la Fondation Bill & Melinda Gates, cette société de données et d'analyse, utilise l'IA pour accélérer la découverte et la réutilisation de médicaments : Réduit de 10 ans le temps de recherche de nouveaux médicaments pour un budget divisé par 10.

- Everdian (France) , Visualisation des données IA sur des actualités ou événements en direct. Ils sont spécialisés dans l'anticipation, la détection et la gestion des crises, notamment l'identification de fake news.



Ces innovations concrètes toucheront les 25 secteurs économiques représentés à VivaTech, reflétant le large spectre d'applications de l'IA. De plus, des discussions sans tabou sur les enjeux sociétaux liés à l'IA seront organisées avec des intervenants tels que Arthur Mensch , Co-fondateur & président de Mistral AI ; Dario Amodei , Co-fondateur et PDG d'Anthropic ; et Sneha Revanur , Fondatrice et Présidente, d'Encode Justice, assurant une compréhension complète et une réflexion approfondie sur son impact et son potentiel.



« Comme chaque année VivaTech proposera des innovations liées à la tech, aux startups et bien sûr à l'intelligence artificielle qui se trouve au cœur de stratégies de la quasi totalité des entreprises. Cet engouement pour tout ce que l'IA apporte dans tous les domaines, s'accompagne inévitablement d'une prise de conscience grandissante des risques pour les emplois ou pouvant être provoqués par son usage excessif ou incontrôlé. Le consensus se fait de plus en plus grand autour de la nécessité d'une régulation, comme le confirme notre récent baromètre. Les débats organisés avec les spécialistes les plus pointus et les plus expérimentés mettent en lumière tout le potentiel de l'IA, ses avancées positives ainsi que les solutions innovantes dans les domaines tels que la santé, la cybersécurité, le climat, l'industrie, l'éducation, etc…. Ce sont ces discussions et bien d'autres qui éclaireront les décisions des entrepreneurs dans les douze prochains mois ." explique Maurice Lévy , Président du conseil de surveillance de Publicis Groupe et Pierre Louette , PDG du groupe Les Echos - Le Parisien, co-organisateurs de l'événement.



LA SUSTAINABLE TECH, PLÉBISCITÉE PAR 93% DES BUSINESS LEADERS COMME STRATÉGIQUE POUR LES ENJEUX DE DEMAIN.



La Sustainable tech, sujet de haute importance et d'enjeu public, interpelle également les dirigeants d'entreprises. D'après le baromètre VivaTech, 93% d'entre eux, en Europe et aux États-Unis, sont convaincus que la technologie est un allié majeur pour répondre aux défis de demain. Les investissements dans ce secteur sont en hausse, avec une prévision de doublement d'ici 2027 pour encourager l'innovation face au changement climatique. En témoigne le succès des startups de la Sustainable Tech qui ont levé un record de 51 milliards de dollars en 2023.



Parmi les solutions présentées cette année à VivaTech :

- Agrist (Japon) stimule l'innovation agricole avec des robots alimentés par l'IA facilitant les récoltes et permettant d'analyser en temps réel les données des sols pour améliorer la gestion des cultures.

- Value Park (France) est née pour développer des technologies permettant de produire du froid renouvelable à partir de la ressource marine.

- Bioteos (France) est une solution permettant d'améliorer la qualité de l'air grâce aux algues microscopiques. Cette technologie permet de traiter à la fois des polluants atmosphériques mais également des virus et bactéries.



Quelques intervenants présents cette année : Alloysius Attah , PDG de Farmerline ; Rachel Delacour , Co-fondatrice, PDG et Présidente de SWEEP ; Craig Douglas , associé général du World Fund ; Christophe Gras , Associé Général de Planet A Ventures, etc.



LA MOBILITÉ, UN SECTEUR À LA CROISÉE DE L'IA ET DE LA SUSTAINABLE TECH QUI PREND UNE PLACE DE CHOIX À VIVATECH



La mobilité est au carrefour de ce qui peut se faire de mieux quand des technologies comme l'IA se croisent avec un sujet aussi important que la durabilité sur un marché business. Cette année, ce secteur aura une place de choix à VivaTech, grâce notamment à une première collaboration avec Tesla, dont l'écosystème complet sera présenté sur un espace dédié dédié à sa mission d'accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. L'événement sera également marqué par la présence de Software République et de leurs CEO sur la première étape de VivaTech.



D'autres annonces, exclusivités et innovations marquantes sont à prévoir, avec notamment Peugeot / Stellantis qui vise à devenir leader des voitures électriques en Europe d'ici 2025, avec des lancements et des exclusivités comme le concept car « Inception » et la technologie disruptive « Hypersquare », la startup Fly-Box, spécialisée dans le transport écologique de marchandises, Airbus avec ses solutions innovantes de mobilité aérienne, et le Groupe ADP avec Volocopter qui partagent leur vision de l'aéroport du futur.



François Bitouzet, Directeur Général de VivaTech: " L'édition 2024 de Viva Technology s'annonce comme l'événement international incontournable du monde Business et du monde Tech, Startups et Digital. L'innovation connaît un véritable boom, dynamisée par l'IA, par les défis d'Impact Positif et par des acteurs économiques qui sont dans les starter-blocks pour saisir toutes ces opportunités décisives. Pour décrypter ces nouvelles tendances et comprendre leur impact sur l'économie, mais aussi nos sociétés, nos systèmes politiques et notre planète, VivaTech réunit pendant 4 jours le meilleur de l'innovation, des écosystèmes, des intervenants et des décideurs économiques de plus de 120 paie. "



DES PREMIERS GRANDS SPEAKERS ANNONCÉS



CEO & Top Corporate Speakers

Bernard Arnault , Président-Directeur Général du groupe LVMH ; Nathalie Collin , directrice générale adjointe de La Poste Groupe ; Christel Heydemann , Directrice Générale du groupe Orange ; Mohamed Kandé , leader du conseil américain et mondial de PwC ; Linda Yaccarino , CEO de X, Mitchell Baker , Chairman & CEO de Mozilla, Faye Iosotaluno , CEO de Tinder, Meredith Whitaker , CEO de Signal, Jonas Prising, CEO & Chairman de ManpowerGroup…



Intervenants institutionnels

Thierry Breton , Commissaire au marché intérieur de la Commission européenne; Marina Ferrari , Secrétaire d'État chargée du Numérique de France, Charles Michel , Président du Conseil européen…



Invité spécial

John Kerry , ancien Secrétaire d'État des États-Unis sous la présidence de Barack Obama, ex-émissaire américain pour le climat sous la présidence de Joe Biden et sénateur du Parti démocrate…



TOUJOURS EN PRÉSENCE DE GRANDS PARTENAIRES FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX



Le Japon, Pays de l'année à VivaTech

Co-organisateurs : Groupe Les Echos - Le Parisien & Publicis Groupe

Partenaires fondateurs : BNP Paribas, Google, La Poste Groupe, LVMH, Orange

Platinum Partners : Amazon, Dubaï Department of Economy and Tourism, PwC, ManpowerGroup

Gold Partners : EDF, Engie, EY, FreshWorks, French- German Tech Lab, Groupe Bouygues, Groupe SNCF, JCDecaux, Inde, KPMG , L'Oréal Groupe, Microsoft, Salesforce, Sanofi, Togg, TotalEnergies, Toyota Woven city

Silver Partners: ADP, Région Île de France, Airbus, Audi, Axa, Bpifrance, BYD, Hong Kong Trade Development Council, Capgemini, CMA CGM, CNRS, Crédit Agricole, DocuSign, European Innovation Council, Huawei, Hyundai Motor et Kia (ZER01NE), Pavillon Numérique de l'État, IBM, Italian Trade Agency, LinkedIn, Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development, Medialink, Meta, Métropole du Grand Paris, Ministère des Armées, Aéroports de Paris, Peugeot - Stellantis, Région Auvergne-Rhône-Alpes , Région Centre Val de Loire, Région Occitanie, Région Sud, Scaleway, Software République, Swisstech, Métropole Européenne de Lille, Pôle Métropolitain de l'Artois, Taïwan Tech Arena, United Robotics Group, Wallonie - Bruxelles, Société Financière Internationale, Royaume- uni