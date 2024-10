Visa en négociations exclusives pour le rachat de Featurespace, solution tech basée sur l'IA spécialisée dans la prévention de la fraude

Featurespace est un leader dans le domaine des technologies d'entreprise qui préviennent la fraude et la criminalité financière. Avec pour mission de rendre le monde plus sûr pour les transactions, Featurespace aide les banques et les institutions financières à protéger leurs clients, à réduire les risques et les coûts d'exploitation des entreprises en fournissant des solutions de pointe en matière d'apprentissage automatique, de prévention de la fraude et de la criminalité financière via sa plateforme primée.Plus de 80 clients directs et 100 000 entreprises ont fait confiance à la technologie de Featurespace, notamment HSBC, NatWest, TSYS, Worldpay, Danske Bank, Akbank, Edenred et Permanent TSB. Fondée en 2008 et basée à Cambridge, au Royaume-Uni, Featurespace compte plus de 400 collaborateurs, opérant dans le monde entier à partir de six sites. Featurespace, soutenue par des investisseurs internationaux tels que Chrysalis Investments, Highland Europe, IP Group plc, Insight Partners, MissionOG et TTV Capital, est à l'avant-garde du développement de technologies de lutte contre la fraude et la criminalité financière dans le monde entier.