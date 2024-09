Les États-Unis accusent Visa de monopoliser les paiements par carte de débit

Visa, l'un des plus grands réseaux de paiement au monde, traite plus de 60 % des transactions de débit aux États-Unis, ce qui lui rapporte 7 milliards de dollars par an en frais collectés lorsque les transactions sont acheminées sur son réseau, a déclaré le ministère de la Justice. L'entreprise protège cette position dominante par le biais d'accords avec les émetteurs de cartes, les commerçants et les concurrents, allèguent les procureurs.



Les actions Visa ont clôturé en baisse d'environ 5,5 % mardi.

Julie Rottenberg, directrice juridique de Visa, a déclaré que la concurrence est forte sur le marché du débit et que les réclamations sont sans fondement et que la société les contestera vigoureusement.

« Lorsque les entreprises et les consommateurs choisissent Visa, c'est en raison de notre réseau sécurisé et fiable, de notre protection contre la fraude de classe mondiale et de la valeur que nous offrons » , a-t-elle déclaré.

La tentative de s'attaquer aux frais, parfois appelés frais de balayage ou frais d'interchange, fait partie des efforts de l'administration Biden pour lutter contre la hausse des prix à la consommation, un enjeu majeur de l' élection présidentielle du 5 novembre entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump .

« La conduite illégale de Visa affecte non seulement le prix d'une chose, mais le prix de presque tout », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué, soulignant que les commerçants et les banques répercutent les coûts du réseau de paiement sur les consommateurs.

Les comportements anticoncurrentiels présumés de Visa ont commencé vers 2012, lorsque des entreprises concurrentes sont entrées dans l'espace des paiements à la suite de réformes obligeant les émetteurs de cartes à s'adapter aux réseaux non affiliés, a déclaré un haut responsable du ministère de la Justice.