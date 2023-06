Accueil Envoyer Imprimer Partager Visa annonce le lancement du programme Africa Fintech Accelerator Visa (NYSE : V) a annoncé le lancement du nouveau programme Visa Africa Fintech Accelerator pour aider la communauté des start-up africaines en expansion grâce à l'expertise, les connexions, la technologie et le financement des investissements. L'initiative a été présentée par le président exécutif de Visa, Alfred F. Kelly Jr., au Bloomberg New Economy Gateway Africa à Marrakech, au Maroc. Une initiative Visa pour soutenir les start-ups et les entrepreneurs Fintech africains, en offrant des formations, des connexions, des technologies et des opportunités d'investissement pour jusqu'à 40 fintechs chaque année







Le lancement du programme Visa Africa Fintech Accelerator fait suite à la récente promesse de Visa d'investir 1 milliard de dollars dans la transformation numérique de l'Afrique et à son engagement à long terme à faire progresser les économies africaines et à stimuler une croissance inclusive. Les startups Fintech de toute l'Afrique peuvent postuler pour faire partie du programme à travers deux phases de candidature chaque année, à partir de juillet 2023. Avec plus de 1 000 startups Fintech africaines participant au concours Visa Everywhere Initiative * (VEI) en 2022, les finalistes de Les éditions nationales d'Afrique cette année seront invitées à rejoindre le programme d'accélération.



"L'Afrique possède l'un des écosystèmes fintech les plus passionnants et les plus admirés au monde, apportant un talent entrepreneurial exceptionnel à une jeune population axée sur le numérique qui connaît une croissance rapide", a déclaré Alfred F. Kelly Jr., président exécutif de Visa, Inc. "Visa augmente nos investissements en Afrique depuis des décennies et renforce les partenariats sur tout le continent pour soutenir la prochaine vague d'innovation et de croissance. Notre nouvel accélérateur Fintech apportera expertise, connexions et investissements aux meilleures startups fintech d'Afrique afin qu'elles puissent se développer à grande échelle.



Le soutien aux fintechs participantes contribuera à renforcer davantage l'écosystème de paiement en accélérant les nouvelles innovations et technologies qui apportent des solutions aux défis propres au continent africain et qui peuvent faire progresser la numérisation de l'Afrique. Conformément à l'objectif de Visa d'élever tout le monde, partout en étant le meilleur moyen de payer et d'être payé, ce soutien aux fintechs africaines facilitera des opportunités supplémentaires pour étendre l'inclusion financière.



« La communauté fintech africaine est à la pointe de l'innovation en matière de paiements et connecte davantage de personnes non bancarisées avec un accès à l'économie numérique », a déclaré Otto Williams, responsable des partenariats, produits et solutions, Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique, Visa. « Visa a travaillé avec cette communauté innovante pour créer de nouveaux programmes et solutions pour aider les fintechs à évoluer, tout en donnant accès à la technologie et à l'écosystème de partenaires de Visa. Grâce au nouvel accélérateur Visa Africa Fintech, nous sommes impatients de travailler avec des entrepreneurs et des entreprises plus brillants pour façonner l'avenir de l'argent.



En plus de son engagement d'un milliard de dollars en Afrique, Visa a récemment lancé plusieurs initiatives et programmes commerciaux pour faire progresser l'écosystème des paiements en Afrique. Ceux-ci inclus:



Établir des opérations locales en République démocratique du Congo, en Éthiopie et au Soudan pour aider à soutenir et à renforcer l'écosystème financier local. Visa dispose de 10 bureaux à travers l'Afrique à partir desquels elle prend en charge les paiements dans les 54 pays.

Dévoilement du premier studio d'innovation dédié à Visa pour l'Afrique subsaharienne, à Nairobi, au Kenya, afin de fournir un environnement de pointe pour rassembler clients et partenaires afin de co-créer des solutions de paiement et de commerce prêtes pour l'avenir.

Introduire et développer de nouvelles technologies qui aident les consommateurs et les commerçants africains à effectuer et à recevoir des paiements numériques, tels que Tap to Phone pour transformer un simple téléphone mobile en terminal de point de vente, ainsi qu'à réduire les coûts de transfert grâce à des solutions innovantes telles que Visa Direct.

Faire de Visa le partenaire fintech de choix, en travaillant avec des innovateurs et des entrepreneurs, notamment par le biais du programme Visa Everywhere Initiative, avec des programmes nationaux dédiés en Afrique du Sud, au Kenya et en Égypte.

Lancer de nouveaux programmes pour soutenir l'autonomisation des femmes avec des partenaires financiers, dont She's Next, qui offre des opportunités de financement, de mentorat et de réseautage aux femmes entrepreneurs à la tête de PME en pleine croissance en Égypte, au Kenya, au Maroc et en Afrique du Sud.

Collaborer, avec des partenaires, pour faire progresser la littératie financière dans plusieurs langues, y compris la première version arabe de Practical Money Skills en Égypte.

*À propos de l'initiative Visa Everywhere (VEI)



Visa Everywhere Initiative est le concours mondial d'innovation ouverte de Visa qui permet aux startups de présenter leurs solutions innovantes pour résoudre les défis de demain en matière de paiement et de commerce. Le programme a été lancé pour la première fois aux États-Unis en 2015 et s'est rapidement étendu à un programme mondial. À ce jour, près de 12 000 startups ont postulé au programme, dont beaucoup travaillent désormais avec Visa ou ses clients. En plus des prix monétaires, les gagnants du VEI ont accès et sont exposés aux vastes réseaux de partenaires de Visa dans les secteurs bancaire, marchand, VC et gouvernemental. Les gagnants bénéficient également de la reconnaissance de l'une des marques les plus fiables et les plus précieuses au monde.



À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde via le réseau de paiement le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement de l'argent.

