Visa annonce le lancement de Click to Pay en France

Communiqué de presse



Visa annonce le lancement de Click to Pay1 en France :

la facilité du paiement sans contact pour les achats en ligne



Paris, le 13 mars 2024 – Visa annonce le lancement en France de Click to Pay, la solution de paiement simple, rapide et sécurisée qui permet de réaliser des achats en ligne en quelques clics. Le déploiement progressif de ce nouveau standard de paiement débutera d’ici la fin de l’année.



La simplicité du paiement sans contact pour les achats en ligne



Click to Pay est une norme EMVCo qui simplifie le processus de paiement en ligne pour rendre la transaction plus rapide, plus facile et plus sécurisée. Avec Click to Pay, les consommateurs peuvent finaliser leurs achats sans avoir à saisir manuellement les détails de leur carte, en utilisant uniquement leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone.



Visa Click to Pay utilise les tokens Visa pour optimiser la sécurité et la performance des transactions. Grâce à ces innovations, le paiement en ligne se fera en seulement quelques clics et avec un risque de fraude considérablement réduit (jusqu'à 3 fois moins) par rapport aux transactions qui nécessitent d’entrer son numéro de carte2.



“Après avoir rendu possible le paiement sans contact, le paiement mobile et crée les tokens pour le e-commerce, Visa continue de créer les standards de paiement de demain dans le domaine numérique avec Click to Pay. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur nos partenaires bancaires et commerçants pour nous aider à déployer cette nouvelle solution, offrant une expérience d'achat simple et sécurisée aussi bien pour les commerçants que pour les consommateurs", explique Romain Boisson, directeur général de Visa en France.



Une expérience de shopping en ligne fluide



Alors que 70% des abandons de panier se font lors de l'étape du paiement en moyenne3, Click to Pay rend l'expérience client beaucoup plus fluide. Testé par Adyen avec certains commerçants à travers l'Europe, Click to Pay accélère la finalisation des achats de 20 secondes en moyenne4.



" Nous avons commencé à tester des projets pilotes à partir de mi 2023 dans 5 marchés principaux, et nous avons désormais déployé Click to Pay avec 20 commerçants en ligne de renom tels que Holland & Barrett et Swarovski. Avec un taux d'autorisation supérieur de 4% par rapport aux transactions régulières par carte, les performances de ce standard sont déjà très positives. Nous sommes impatients de le déployer avec des commerçants en France dans un avenir proche ", explique Virginie Melaine-Christensen, directrice générale France d'Adyen.