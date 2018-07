Un nouveau Blockchain Explorer supportant les transactions Segwit

Cela nous a pris un peu de temps avant de pouvoir l’ajouter à notre site, mais il y avait une bonne raison à cela. En effet, quand nous avons commencé à penser à tout cela, il y a quelques mois, nous avons tout de suite remarqué qu’il existe en réalité un grand nombre d’explorateurs déjà en place, mais en réalité très peu sont en mesure de vous montrer toutes les transactions Segwit. Donc désormais, avec Apirone sur le marché, vous disposez d’une nouvelle manière pour regarder et analyser le statut et l’historique des transactions des adresses Segwit commençant par bc1 (Bech32), par exemple.



Par ailleurs, dans un but de cohérence (simplicité et réduction du temps à tout prix), nous avons ajouté la possibilité de scanner un QR code en utilisant une webcam. Pour cela, allumer votre webcam, montrer le à la caméra, souriez et toutes les informations vous seront montrées directement sur l’écran. Les informations concernant les taux de change et les conversions sont exprimées “à la volée”.



Autre nouveauté, dans l’espoir de rendre votre navigation plus pratique, nous avons groupé les adresses entrantes et sortantes dans une seule transaction. Bien sûr, si vous souhaitez voir chaque détail séparément, vous pouvez éteindre ce mode et changer la vue pour afficher les entrées et les sorties de manière plus traditionnelle. Nous sauvegardons vos paramètres préférés et lors de votre prochaine visite toutes les données seront affichées selon vos préférences.



Concernant l’Explorateur en lui-même, vous pouvez voir les informations du réseau en temps réel, bien sûr. Les nouveaux blocs sont affichés avec une animation colorée afin de rendre le processus plus plaisant et pratique. De plus, une vue avancée est disponible, qui vous permet de voir plus de scripts d’entrée et de sortie, de statistique et de nombreuses données techniques. Veuillez noter que ce n’est pas le mode de vision par défaut, et que par conséquent il vous faudra obligatoirement cliquer pour activer cette fonctionnalité. Enfin, toujours dans la même optique de simplicité, nous utilisons une application single-page (SPA) en Angular 5. Cela signifie que toutes vos pages où les données que vous souhaitez seront téléchargées sans avoir besoin de recharger la page, mais également plus rapidement, dans la mesure où uniquement les informations utiles sont téléchargées.



En résumé, notre Explorateur de blocs Bitcoin n’est pas une révolution, au sens strict du terme, mais il est probablement l’un des plus complets et pratiques actuellement. Ce n’est que la première version, certainement pas la dernière. Alors si vous avez des idées ou des suggestions à faire susceptibles de le rendre encore plus efficace et plus rapide, n’hésitez pas à nous contacter: support@apirone.com





Tout ce qui peut bénéficier à la communauté nous intéresse particulièrement.