Taylor Wessing, conseil du groupe américain Narvar dans le cadre l’acquisition de la start-up française Kronos Care

Créée fin 2016, la start-up Kronos Care, qui a développé une interface de suivi des livraisons e-commerce, notamment pour les marques de luxe et beauté, a été rachetée par le leader du post achat américain Narvar, qui travaille avec plus de 550 marques globales.



Membre de l’accélérateur « La Maison des Startups », Kronos Care qui compte parmi ses clients Etam, Intersport, Camaieu, L’Oréal et LVMH, contribuera à la croissance de Narvar grâce à son expertise dans les secteurs de la beauté et du luxe.



Avec l’acquisition de Kronos Care, Narvar qui a observé une croissance en Europe de 300% en 2018, poursuit ses investissements sur le marché de l’expérience client post-achat en Europe et prévoit de tripler ses équipes locales basées également à Londres et Munich.



Intervenants juridiques de l’Opération :

Conseils Narvar :

> Taylor Wessing :

Corporate : Gilles Amsallem et François Mary, associés, Dalila Mabrouki et Alix Payraudeau, collaboratrices ; Social : Claudia Jonath, associée, Tiphaine Puzin et Pauline Plancke, collaboratrices ; Droit commercial : Evelyne Friedel, associée, et Noémie Vincent, collaboratrice ; Fiscalité : Bertrand Hermant, counsel.

> US Counsel : Acceleron Law Group, LLP : Robert M. Dang

Conseil Vendeurs :

Aublé & Associés : Mathieu Aublé



