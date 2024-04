Le "Halving" du Bitcoin a eu lieu

Le Bitcoin est resté assez stable immédiatement après, chutant de 0,47 % à 63 747 $.

Les passionnés de Bitcoin attendaient avec impatience le « halving » – un changement dans la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie conçu pour réduire la vitesse à laquelle de nouveaux bitcoins sont créés.



La réduction de moitié a été inscrite dans le code du bitcoin dès sa création par le créateur pseudonyme Satoshi Nakamoto afin de réduire la vitesse à laquelle les bitcoins sont créés.

Chris Gannatti, responsable mondial de la recherche chez le gestionnaire d'actifs WisdomTree, qui commercialise des fonds négociés en bourse Bitcoin, a qualifié la réduction de moitié de "l'un des plus grands événements de crypto cette année".

Pour certains fans de crypto-monnaie, la réduction de moitié soulignera la valeur du bitcoin en tant que denrée de plus en plus rare. Nakamoto a plafonné l'offre de Bitcoin à 21 millions de jetons. Mais les sceptiques n’y voient rien de plus qu’un changement technique évoqué par les spéculateurs pour gonfler le prix de la monnaie virtuelle.



L’opération fonctionne en réduisant de moitié les récompenses que les mineurs de cryptomonnaie reçoivent pour la création de nouveaux jetons, ce qui rend plus coûteuse la mise en circulation de nouveaux bitcoins.

Cela fait suite à une flambée du prix du Bitcoin qui a atteint un sommet historique de 73 803,25 $ en mars, après avoir passé une grande partie de 2023 à se remettre lentement de la chute spectaculaire de 2022. Jeudi, la plus grande cryptomonnaie au monde s'échangeait à 63 800 dollars.

Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont été soutenus par l'enthousiasme suscité par la décision de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en janvier d'approuver les fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin, ainsi que par les attentes selon lesquelles les banques centrales réduiraient les taux d'intérêt.



Les réductions de moitié précédentes ont eu lieu en 2012, 2016 et 2020. Certains fans de cryptographie soulignent la hausse des prix qui les a suivis comme un signe que la prochaine réduction de moitié du Bitcoin augmentera son prix, mais de nombreux analystes sont sceptiques.

"Nous ne nous attendons pas à ce que le prix du bitcoin augmente après la réduction de moitié, car il a déjà été intégré", ont écrit cette semaine les analystes de JP Morgan.

Ils s’attendent à ce que le prix du bitcoin baisse après la réduction de moitié, car il est « suracheté » et le financement en capital-risque pour l’industrie de la cryptographie a été « modéré » cette année.



Les régulateurs financiers avertissent depuis longtemps que le bitcoin est un actif à haut risque, avec des utilisations limitées dans le monde réel, bien que davantage aient commencé à approuver les produits de trading liés au bitcoin.

Andrew O'Neill, analyste crypto chez S&P Global, a déclaré qu'il était "quelque peu sceptique quant aux leçons qui peuvent être tirées en termes de prévision des prix des réductions de moitié précédentes".

"Ce n'est qu'un facteur parmi une multitude de facteurs qui peuvent déterminer les prix", a-t-il déclaré.

Bitcoin a eu du mal à trouver une direction depuis le record de mars et a chuté au cours des deux dernières semaines, les tensions géopolitiques et les attentes selon lesquelles les banques centrales maintiendraient des taux plus élevés pendant plus longtemps perturbaient les marchés mondiaux .



REUTERS