Accueil Envoyer Imprimer Partager Stagiaire en investissement – Private Equity - Janvier 2024 AfricInvest Europe cherche à recruter un stagiaire, pour un stage de 6 mois basé à Paris. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables du fonds et le gestionnaire d'investissement pour sélectionner, diligenter et gérer un portefeuille d’entreprises en croissance, et contribuerez à toutes les tâches en relation avec la société de gestion et la gestion des fonds.

Stage - Paris - 6 mois à partir de janvier





Fondé il y a 28 ans, AfricInvest a levé plus de 2 milliards de dollars de fonds (à fin 2022), réalisé plus de 200 investissements dans une trentaine de pays à travers le continent africain et en France dans une variété de secteurs, contribuant ainsi à un développement socio-économique important, principalement grâce à la croissance des revenus et à l'amélioration de la rentabilité des sociétés de son portefeuille. AfricInvest est présent dans 10 pays (Algérie, Côte d'Ivoire, Egypte, France, Kenya, Maroc, Maurice, Nigeria, Tunisie et Dubaï) et dispose d'une équipe de plus de 100 professionnels.



La filiale française du Groupe AfricInvest, AfricInvest Europe (www.africinvest.com/africinvest-europe) est dirigée par une équipe dédiée, qui gère les Fonds Franco-Africains ("FFA"). Les FFA 1 et 2 sont les premiers fonds transfrontaliers dédiés aux petites et moyennes entreprises françaises, dont le socle français/européen est fort et rentable, et qui souhaitent investir et se développer en Afrique. La vision des fonds est d'accélérer la croissance de ces PME à travers des projets de développement sur les deux continents.



A fin septembre 2023, les FFA ont déjà réalisé 16 investissements dans des PME françaises innovantes et en forte croissance dans des secteurs aussi variés que la santé, l'industrie, les services, l’ingénierie, l'éducation et l'environnement, entre autres.

AfricInvest Europe a pour objectif de soutenir ses participations grâce à son expérience, ses capacités de financement, son vaste réseau et l'expertise de ses équipes en France et en Afrique, afin de les aider à accélérer leur croissance et à accéder à de nouveaux marchés. Les fonds contribuent notamment à faciliter les partenariats commerciaux, financiers, industriels et technologiques pertinents sur chaque marché.



En plus des rendements financiers, les fonds se concentrent sur l'impact de leurs investissements sur la gouvernance des entreprises, la transparence, la création d'emplois et le respect de la valeur sociale et environnementale.

AfricInvest Europe cherche à recruter un stagiaire, pour un stage de 6 mois basé à Paris. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables du fonds et le gestionnaire d'investissement pour sélectionner, diligenter et gérer un portefeuille d’entreprises en croissance, et contribuerez à toutes les tâches en relation avec la société de gestion et la gestion des fonds.



Principales responsabilités

- Effectuer un examen et une analyse approfondis des transactions potentielles sur la base de la rentabilité financière et de l'impact sur le développement ;

- Développer des modèles financiers pour analyser les investissements, le rendement des fonds et la performance des investisseurs ;

- Réaliser des analyses de marché et des analyses stratégiques des différentes industries ciblées ;

- Contribuer au travail de due diligence (financier, commercial, juridique) en relation avec les transactions envisagées ;

- Concevoir et produire des rapports pour les investisseurs ;

- Contribuer aux différentes tâches en relation avec la société de gestion et la gestion du fonds, y compris les reportings à l'AMF...



Compétences et diplômes

- Diplômé d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d’un 3ème cycle universitaire en finance. MBA et CFA sont un plus ;

- Une première expérience professionnelle en private equity, finance d’entreprise, M&A, Transaction Services, valorisation, conseil stratégique… ;

- Solides compétences en matière de financement d'entreprise ;

- Solides compétences en matière d'analyse et de modélisation, associées à une bonne compréhension des systèmes, procédures et contrôles d'information financière ;

- Connaissance avancée d'Excel et de Power Point et fortes compétences en matière de présentation ;

- Maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral.



Profil

- Capacité à travailler de manière indépendante mais aussi à s'engager efficacement dans des équipes ;

- Proactivité et dynamisme, avec une approche pratique ;

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et rapidement ;

- Solides compétences interpersonnelles et communicationnelles.



Si ce qui précède vous intéresse et que vous pensez avoir le profil pour exceller dans ce rôle, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante : Le Groupe AfricInvest (www.africinvest.com) est l'un des principaux groupes de capital-investissement en Afrique.Fondé il y a 28 ans, AfricInvest a levé plus de 2 milliards de dollars de fonds (à fin 2022), réalisé plus de 200 investissements dans une trentaine de pays à travers le continent africain et en France dans une variété de secteurs, contribuant ainsi à un développement socio-économique important, principalement grâce à la croissance des revenus et à l'amélioration de la rentabilité des sociétés de son portefeuille. AfricInvest est présent dans 10 pays (Algérie, Côte d'Ivoire, Egypte, France, Kenya, Maroc, Maurice, Nigeria, Tunisie et Dubaï) et dispose d'une équipe de plus de 100 professionnels.La filiale française du Groupe AfricInvest, AfricInvest Europe (www.africinvest.com/africinvest-europe) est dirigée par une équipe dédiée, qui gère les Fonds Franco-Africains ("FFA"). Les FFA 1 et 2 sont les premiers fonds transfrontaliers dédiés aux petites et moyennes entreprises françaises, dont le socle français/européen est fort et rentable, et qui souhaitent investir et se développer en Afrique. La vision des fonds est d'accélérer la croissance de ces PME à travers des projets de développement sur les deux continents.A fin septembre 2023, les FFA ont déjà réalisé 16 investissements dans des PME françaises innovantes et en forte croissance dans des secteurs aussi variés que la santé, l'industrie, les services, l’ingénierie, l'éducation et l'environnement, entre autres.AfricInvest Europe a pour objectif de soutenir ses participations grâce à son expérience, ses capacités de financement, son vaste réseau et l'expertise de ses équipes en France et en Afrique, afin de les aider à accélérer leur croissance et à accéder à de nouveaux marchés. Les fonds contribuent notamment à faciliter les partenariats commerciaux, financiers, industriels et technologiques pertinents sur chaque marché.En plus des rendements financiers, les fonds se concentrent sur l'impact de leurs investissements sur la gouvernance des entreprises, la transparence, la création d'emplois et le respect de la valeur sociale et environnementale.AfricInvest Europe cherche à recruter un stagiaire, pour un stage de 6 mois basé à Paris. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables du fonds et le gestionnaire d'investissement pour sélectionner, diligenter et gérer un portefeuille d’entreprises en croissance, et contribuerez à toutes les tâches en relation avec la société de gestion et la gestion des fonds.- Effectuer un examen et une analyse approfondis des transactions potentielles sur la base de la rentabilité financière et de l'impact sur le développement ;- Développer des modèles financiers pour analyser les investissements, le rendement des fonds et la performance des investisseurs ;- Réaliser des analyses de marché et des analyses stratégiques des différentes industries ciblées ;- Contribuer au travail de due diligence (financier, commercial, juridique) en relation avec les transactions envisagées ;- Concevoir et produire des rapports pour les investisseurs ;- Contribuer aux différentes tâches en relation avec la société de gestion et la gestion du fonds, y compris les reportings à l'AMF...- Diplômé d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d’un 3ème cycle universitaire en finance. MBA et CFA sont un plus ;- Une première expérience professionnelle en private equity, finance d’entreprise, M&A, Transaction Services, valorisation, conseil stratégique… ;- Solides compétences en matière de financement d'entreprise ;- Solides compétences en matière d'analyse et de modélisation, associées à une bonne compréhension des systèmes, procédures et contrôles d'information financière ;- Connaissance avancée d'Excel et de Power Point et fortes compétences en matière de présentation ;- Maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral.- Capacité à travailler de manière indépendante mais aussi à s'engager efficacement dans des équipes ;- Proactivité et dynamisme, avec une approche pratique ;- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et rapidement ;- Solides compétences interpersonnelles et communicationnelles.Si ce qui précède vous intéresse et que vous pensez avoir le profil pour exceller dans ce rôle, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante : france@africinvest.com

A propos de Calmon Partners Executive Search :

Né en 2020, Calmon Partners Executive Search est un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans les métiers de l’investissement. Composées de professionnels issus du monde de la finance, nos équipes accompagnent nos clients – Fonds d’Investissement, Family Office, Banques, Conseils & Cabinets, Codir - dans le développement de leurs expertises en France comme à l’international. Présents à Paris et Genève, nos experts établissent leur mission sur une véritable relation de confiance entre clients et candidats dans le respect de leurs valeurs et raison d’être.

Calmon Partners Executive Search est une filiale de Calmon Partners Group.









Articles similaires < > Stagiaire Analyste M&A - Janvier 2024 Analyste Private Equity - Stages Janvier 2024 - Paris et Lyon - 6 mois Consultant stagiaire - Valuation Modeling & Economics à Lyon - H/F