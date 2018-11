Societex Corporate Finance conseille la cession de Socra à Groupe Mériguet

Fondé en 1964 à Périgueux, SOCRA développe depuis un savoir-faire unique et reconnu au plan international en matière de conservation et restauration d’œuvres d’art. On lui doit récemment par exemple la restauration de l’archange du Mont Saint-Michel, de sculptures du château de Versailles, de Notre-Dame de Paris ou encore de mosaïques du palais Ak Saray en Ouzbékistan… Repris par Patrick Palem et Thierry Civetta en 2014 auprès du Groupe Vinci (cession alors déjà conseillée par SOCIETEX) SOCRA a depuis renforcé son activité avec un chiffre d’affaires de 3,3M€ en 2017 et une équipe de 25 professionnels.



En rejoignant le groupe Mériguet, leader historique dans les métiers de la Peinture qui se développe depuis 2006 également sur la Pierre, le Métal et la Boiserie (avec plus de 180 M€ de CA), l'entreprise périgourdine va ainsi poursuivre son parcours dans l’excellence au service du patrimoine vivant au sein d’un acteur de référence.



Thierry Civetta : « Il y a plusieurs années, lors de la cession de ma première entreprise, j'ai eu la chance d'être accompagné avec brio par Daniel Manon, ancien dirigeant de SOCIETEX. C'est donc assez logiquement que je leur ai demandé de m'assister pour cette nouvelle opération de cession. Les interlocuteurs ont changé mais j'ai retrouvé chez Thomas Beaurain la même qualité de services et la même disponibilité que précédemment. Une présence attentive et très professionnelle à chaque étape de cette transaction avec pour ligne de conduite, la protection et l'optimisation de mes intérêts. Une valeur ajoutée appréciable dans cette opération qui aura largement dépassé ce que nous aurions obtenu seuls. »



LES INTERVENANTS

Cédants :

- Patrick Palem, dirigeant historique de l’entreprise

- Thierry Civetta, investisseur actif

Conseil cédants :

- Conseil M&A : Societex CF (Thomas Beaurain)

- Avocat : Maitre Sylvie Laurent-SauvageAcquéreurs :

- Atelier Meriguet-Carrere

Conseil acquéreurs :

- Avocat : Cabinet Foucault Avocats (Stéphane Foucault)



À propos de Societex Corporate Finance

Créé en 1952, Societex Corporate Finance est un des principaux acteurs français du conseil en Corporate Finance auprès des PME, avec plus de 600 opérations conseillées dont 200 au cours des dix dernières années (parmi lesquelles un tiers à l’international), et plus d’une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque. Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros.

Spécialiste des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small/Mid-Market et les cessions d‘actifs non stratégiques de groupes, son équipe pluridisciplinaire composée de 8 Associés (dont la plupart ont un parcours d’entrepreneur) et 8 Consultants lui permet de répondre aux multiples problématiques de ses clients, stratégiques comme patrimoniales ou sectorielles.

Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :

- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne,

- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement,

- L’accompagnement à l’international,

- L'évaluation d'entreprises (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet, …) dans le cadre d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante, …