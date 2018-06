SmartCash annonce le succès des initiatives approuvées par la communauté, financées par le SmartHive Project Treasury

SmartCash, crypto-actif axé sur la gouvernance communautaire, la coopération et la croissance, créée grâce à la technologie blockchain, présente aujourd'hui un résumé de ses initiatives communautaires effectuées. Chaque projet a été rendu possible grâce au SmartHive Project Treasury, qui est financé par une partie des récompenses en blocs, puis dirigé via des détenteurs de SmartCash qui participent au SmartVoting.



Construire l'avenir



Les propositions à la communauté SmartCash comprennent presque autant d'idées que de participants, chacun d'eux recueillant sa part d'intérêt dans le processus de vote pour le soutien financier de SmartHive. Parmi les 22 projets réussis financés et achevés figurent :

• le parrainage du plus grand événement d'innovation et de technologie au Mexique où des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées et pourraient assister à une présentation sur SmartCash ;

• un programme d'un mois qui a servi jusqu'à 2 500 repas tous les dimanches pour nourrir les personnes affamées au Venezuela et leur enseigner l'autonomie grâce à SmartCash ;

• l'introduction de SmartCash dans l'une des meilleures écoles de commerce de France via une conférence SmartEvent adaptée aux étudiants universitaires ;

• la création, le financement et la gestion d'un programme de football pour les enfants et les jeunes adultes vulnérables au Brésil ;

• l'introduction de SmartCash aux étudiants et enseignants de cinq universités au Ghana ;

• la production de vidéos éducatives sur la blockchain actuarielle (« Actuarial Blockchain Educational Videos ») qui présentent le potentiel et les avantages de la technologie blockchain en finance ;

• l'expansion du SmartCash Roadshow au Ghana aux commerçants à la recherche de moyens d'échanger des cryptomonnaies pour des biens et services en Afrique ;

• le parrainage d'un lutteur MMA mexicain ;

• l'inscription de SmartCash sur MasterNodes.Online pour augmenter la visibilité parmi les amateurs de crypto-monnaie ;

• le développement d'un cours crypto de niveau universitaire avec SmartCash ;

• la formation de dizaines de jeunes camerounais pour acquérir des compétences financières grâce à l'utilisation de SmartCash dans les activités entrepreneuriales ;

• la promotion de SmartCash lors d'un événement de crypto-blockchain sur le Smart Services Campus aux Pays-Bas.



Expansion de l'écosystème SmartCash



L'incubation et l'expansion de la communauté SmartCash sont naturellement intégrées à chaque proposition. Les participants expriment avec enthousiasme leur optimisme et leur volonté d'élever la marque SmartCash et son approche centrée sur le développement d'entrepreneurs, la résolution de problèmes et la création d'une voie universelle vers un monde meilleur. Des fonds ont déjà été alloués pour 35 autres propositions axées sur la communauté qui sont en passe d'accroître la visibilité et l'acceptation de SmartCash dans le monde entier.



« Notre conception centrée sur la communauté nous permet d'exploiter un large éventail de talents, de largement gagner en efficacité et de donner à chacun l'occasion d'avoir un impact significatif sur ses idées uniques », a déclaré un porte-parole de la communauté SmartCash. « Alors que de plus en plus de gens à travers le monde se joignent à notre communauté grandissante, nous sommes ravis de voir toutes ces nouvelles façons de faire qui augmenteront notre portée et notre fonctionnalité ».



Accessibilité à tout le monde



La communauté SmartCash lance une invitation ouverte à tous ceux qui souhaitent se joindre à elle et présenter leurs idées. Pour en savoir plus sur le processus de soumission d'une proposition, consulter le site Web SmartCash et sélectionner l'une des nombreuses options disponibles pour s'engager.



À propos de SmartCash

SmartCash (Crypto : SMART) est une crypto basée sur la blockchain qui se distingue par la gouvernance de la communauté, un SmartHive Project Treasury autofinancé et l'accès au mining des PC standard. En mettant l'accent sur la participation de la communauté et l'adoption par les commerçants, SmartCash vise à créer la crypto la plus agile et la plus rapide.

smartcash.cc/