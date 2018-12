Sage intègre PayPal pour aider les entrepreneurs à se faire payer deux fois plus rapidement

Sage, leader du marché des solutions cloud de gestion d’entreprise, annonce aujourd’hui son partenariat avec PayPal, fournisseur mondial de solution de paiement.



PayPal est désormais une option de paiement en ligne intégrée dans les solutions Sage50cloud Ciel et Sage Business Cloud Gestion & Finance. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs des solutions Sage d’offrir à leurs clients une méthode de paiement en ligne sécurisé permettant de simplifier et d’accélérer la gestion des transactions financières. Il s’agit d’une autre réponse à l’impact des délais de paiements sur les petites et moyennes entreprises.



Les retards de paiement sont l’un des principaux freins à la productivité pour les TPE et les PME, qui consacrent en moyenne 1 journée par mois dans les relances et le suivi des règlements. Des études récentes ont montré que les petites entreprises passent jusqu’à 120 jours par an à exécuter des tâches administratives et jusqu’à 15 jours uniquement dédiés au recouvrement de factures.



L’intégration de PayPal à la plateforme de paiement en ligne de Sage permet aux entreprises de réduire considérablement le temps passé dans les relances téléphoniques et leur donne une option de paiement supplémentaire afin d’être payé plus rapidement. D’un simple clic, les 8,7 millions de titulaires de compte PayPal en France peuvent facilement accepter les paiements avec un compte professionnel, ce qui en fait l'une des méthodes les plus souples de paiement numérique. Une fois le paiement effectué́ par le client, il est automatiquement pointé sur la facture ce qui élimine la tâche de rapprochement bancaire. La transaction se comptabilise automatiquement sans que l’utilisateur n’ait besoin d’une ressaisie comptable.



« La protection de la relation client est l’une des raisons les plus importantes évoquées par les entreprises qui font le choix de ne pas poursuivre leurs clients créanciers, risquant ainsi la faillite de leur entreprise. Mais Sage veut les aider avec des solutions de gestion concrètes. Le paiement en ligne n’est pas nouveau pour Sage toutefois nous avons fait le choix d’aller encore plus loin en nous associant à PayPal, un des principaux fournisseurs de paiement mondiaux à proposer aux clients un moyen simple et sécurisé de payer en ajoutant un bouton "Payer maintenant" aux factures », explique Cédric Suire, Product Marketing Manager Sage 50cloud Ciel.



« Pour les petites entreprises en croissance, le temps et l’argent sont d’une importance capitale. PayPal possède la solution pour aider les entreprises avec des paiements en ligne, sur un appareil mobile, via une application ou en personne. L’intégration de notre solution à celle de Sage s’inscrit dans la continuité de notre engagement à créer de nouvelles façons de gérer et transférer des fonds, et en même temps d’offrir le choix et la flexibilité du moment de payer ou d’être payé » explique Caroline Thelier, Directrice Générale de PayPal en France.



