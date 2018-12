SWIFT teste un service intégré de pré-validation des paiements gpi, qui captent aujourd’hui plus de 50 % des volumes de paiement

Cette phase pilote est la première étape du déploiement de cet ambitieux programme de validation gpi. Elle a pour objectif de former la base d'un nouveau service interactif et intégré qui améliorera considérablement l'efficacité du traitement des paiements et qui sera ultérieurement accessible à l'ensemble des 10 000 banques au travers du réseau SWIFT.



Entièrement intégré aux paiements gpi, le service facilitera une interaction de banque à banque dynamique et en temps réel en s’appuyant sur des APIs, afin d’améliorer la prévisibilité et l'efficacité des paiements internationaux et d’explorer l’utilisation d’instruments d'analyse prédictive. Celui-ci sera complété ensuite par un service de contrôle et de rapprochement, qui permettra la résolution rapide des facteurs subsidiaires qui découlent souvent de la conformité aux obligations règlementaires et sont susceptibles de ralentir le processus de paiement.



En réponse au vif intérêt et à la forte demande d'un grand nombre de banques, SWIFT a mis en place le premier pilote ciblé pour un groupe de quinze grandes banques à travers le monde.*



Le lancement du pilote fait écho à la croissance rapide du service gpi de SWIFT qui capte désormais plus de la moitié des volumes de paiements transfrontaliers. Alors que plus de 50 % des paiements gpi de SWIFT sont crédités à leurs bénéficiaires en moins de 30 minutes, bon nombre ne prennent que quelques secondes pour atteindre leur destination. Les erreurs de données de paiement, telles qu'un bénéficiaire erroné ou manquant, ou encore des informations règlementaires incomplètes mais nécessaires à des fins de conformité, retardent souvent ces paiements. La correction de ces erreurs et omissions en amont de l'envoi des instructions initiales aboutira à une expérience de paiement bien plus efficace.



Le pilote, basé sur un mécanisme d’API en temps réel, permettra aux banques émettrices d'envoyer et de recevoir sans effort des appels API via SWIFT pour vérifier les informations du compte bénéficiaire avec la banque destinataire. Les banques pourront ainsi remédier rapidement aux informations inexactes ou manquantes et réduire du même coup leurs délais et les coûts.



Luc Meurant, Directeur marketing de SWIFT, indique : « SWIFT gpi est déjà à l'origine d'une expérience de paiements transfrontaliers rapides et homogènes pour de nombreuses banques et entreprises – mais nous savons que certains paiements peuvent aller encore plus vite en veillant à ce que les bonnes informations soient fournies dès le départ. En intégrant cette nouvelle capacité dans le même circuit de messagerie de paiements, des milliers de banques bénéficieront de ces gains d'efficacité, ce qui dopera la performance du secteur des services financiers dans son ensemble, à l'aube de la mise en place universelle de gpi en 2020. »



Manish Kohli, Directeur mondial des paiements et créances de Citi Treasury and Trade Solutions, a déclaré : « Le pilote de pré-validation gpi est une avancée importante pour le secteur des paiements. Il pose les bases d'une plate-forme à partir de laquelle les banques pourront interagir en temps réel, à la fois en amont et en aval des transactions. Ce pilote apporte la démonstration de l'exploitation que les banques peuvent faire de SWIFTgpi pour continuer à transformer les paiements transfrontaliers. Ce service sert notre ambition consistant à proposer partout dans le monde des paiements transfrontaliers en temps réel en permettant aux banques et à nos clients de régler tous les problèmes au point d'entrée pour une exécution ininterrompue de bout en bout de la chaîne du service de paiement. ».



Christof Hofmann Directeur général et Directeur de la division Produits Paiements et Recouvrement, Deutsche Bank, Allemagne, a déclaré : « Nous estimons que le service de pré-validation gpi apportera une valeur ajoutée importante à nos clients en améliorant l'expérience gpi globale. La validation des comptes bénéficiaires règle un point d'achoppement important des paiements transnationaux. Elle permettra d'augmenter les taux d’automatisation tout en réduisant les fraudes et la gestion des exceptions. »

En collaboration avec les banques pilotes, SWIFT validera les spécificités globales du secteur pour le service de pré-validation gpi d'ici la fin 2018 tandis que le pilote devrait débuter début 2019. Le service sera étendu au fil du temps pour garantir la transparence des commissions d'entrée sur la base de l'acheminement précis du message de paiement. Les émetteurs comme les bénéficiaires des paiements jouiront ainsi d'une transparence totale et d'une grande prévisibilité concernant les coûts, le cheminement et l'arrivée à destination attendue de leurs fonds.



*Les 15 banques qui participent au pilote sont : Bank of America, Bank of China, Barclays, BBVA, BNP-Paribas, Citi, Deutsche Bank, ESUN Bank, ICBC, Intesa Sanpaolo, J.P.Morgan, National Australia Bank, Piraeus Bank, Société Générale et Wells Fargo.



