SWIFT gpi franchit le seuil des 50 %

En 2018, le service de paiement gpi de SWIFT a continué à transformer de manière radicale l’activité de correspondent banking. Grâce au soutien de centaines d’institutions financières, y compris les 60 plus grandes banques mondiales, ce service transmet désormais des centaines de milliards de paiements chaque jour, soit plus de la moitié (55 %) des paiements transfrontaliers de SWIFT.



Luc Meurant, Directeur marketing de SWIFT, a déclaré : « Avec gpi, SWIFT et sa communauté ont réussi à faire évoluer de manière radicale l’activité de corespondent banking, la plus grande innovation de SWIFT depuis sa création il y a 40 ans. Le taux d’adoption depuis son lancement début 2017 est impressionnant. En moins de deux ans, le service gpi est rapidement devenu la norme des paiements transfrontaliers. Le service gpi a été conçu, développé et déployé en un temps record et son émergence a été saluée par les acteurs du secteur, ce qui laisse présager une adoption totale du service d’ici 2020. »



Nouvelle référence du secteur des paiements internationaux, SWIFT gpi améliore sensiblement l’expérience client en matière de paiements transfrontaliers en augmentant leur rapidité, en renforçant leur transparence et en assurant leur traçabilité. Les paiements via SWIFT gpi sont généralement réalisés en quelques minutes, voire en quelques secondes. Près de 50 % des paiements réalisés avec le service SWIFT gpi sont crédités aux bénéficiaires finaux en 30 minutes, et presque 100 % en 24 heures. Les raisons pour lesquelles certains paiements prennent plus de temps sont connues, par exemple une réglementation spécifique appliquée dans le pays de destination.



« La rapidité accrue offerte par le service gpi est favorable à la fois aux banques et à leurs clients », ajoute Luc Meurant. « Le service gpi réduit les exigences en capital nécessaires aux banques pour prendre en charge les paiements internationaux, tandis que pour leurs clients finaux, il libère des liquidités et accélère le transit des marchandises. Il a permis d’améliorer sensiblement l’expérience client en supprimant nombre des dysfonctionnements qui entraînaient auparavant des réclamations chronophages et coûteuses. Sa transparence permet non seulement de réduire le nombre total des réclamations mais aussi le temps nécessaire pour résoudre les requêtes restantes ».



Le taux d’adoption global a encore augmenté cette année car plusieurs grandes banques mondiales ont adhéré au service. Avec un tel taux d’adoption, SWIFT a annoncé en juin dernier une adoption universelle du service gpi d’ici la fin 2020. D’ici là, les 10 000 banques du réseau SWIFT seront en mesure d’offrir un service de bout en bout le jour-même, avec un suivi et une transparence tout au long de la chaîne de paiement.



SWIFT a également annoncé plusieurs nouveautés et mises à jour de son service au cours de l’année :



Un mécanisme d’identification unique



La référence gpi unique de transaction (Unique end-to-end transaction reference - UETR) figure désormais dans toutes les instructions de paiement transférées par les 10 000 banques du réseau SWIFT depuis novembre, que les initiateurs des paiements soient ou non des banques gpi et qu’ils exécutent ou non des paiements gpi. L’extension de l’UETR constitue une avancée majeure en matière de transparence car les utilisateurs peuvent suivre tous leurs paiements, que la contrepartie ait ou non adhéré au service gpi, et elle va inciter de nouvelles banques à adopter le service.



Un système de tracking étendu à l’ensemble du réseau



A partir du 2019, toutes les banques du réseau SWIFT - et pas seulement celles utilisant le service gpi – pourront assurer la traçabilité de leurs paiements et bénéficier d'une meilleure visibilité en la matière. Le déploiement de cette fonctionnalité préparera les acteurs du secteur à l’adoption universelle de la norme gpi d’ici la fin 2020.



Une intégration avec les systèmes de paiement nationaux



SWIFT a collaboré avec la majorité des principaux systèmes de paiement nationaux de grande valeur pour veiller à ce que les paiements gpi puissent faire l’objet d’un suivi via une centaine de plateformes domestiques à travers le monde, y compris celles des plus grandes économies. Ainsi, de nombreuses fonctionnalités du service gpi peuvent être exploitées au-delà du réseau SWIFT.



Des paiements transfrontaliers instantanés



SWIFT a lancé avec succès un service de paiement transfrontalier instantané dans la région Asie-Pacifique. Mené en collaboration avec des banques australiennes, chinoises, thaïlandaises et singapouriennes, le programme pilote a montré qu’en s’appuyant sur le service gpi et les banques gpi pour interconnecter les systèmes de paiement en temps réel, les paiements transfrontaliers peuvent être exécutés presque instantanément, même lorsque ceux-ci impliquent un règlement local et des banques non-gpi. Initié depuis une banque gpi à Singapour vers le compte bancaire d'une banque gpi australienne, le paiement le plus rapide effectué directement entre deux banques gpi utilisant ces couloirs a été de neuf secondes, ce qui constitue un paiement quasiment en temps réel.



Une fonctionnalité de pré-validation des paiements



SWIFT a annoncé la version pilote d’un service gpi intégré de pré-validation reposant sur une API, qui permettra d’identifier et de supprimer rapidement les incohérences des messages de paiement. Première étape dans le déploiement d’un programme ambitieux de validation gpi, cette version pilote utilisera également l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle pour améliorer la prévisibilité des paiements internationaux.



Une solution de suivi multi-bancaire pour les entreprises



SWIFT a lancé son service gpi for Corporates (g4C), une solution de suivi des paiements multi-bancaires permettant aux entreprises d’avoir un aperçu en temps réel et de bout en bout de leurs flux de paiements transfrontaliers. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les banques fournissent des données gpi standardisées à leurs clients entreprises. Ces derniers peuvent donc initier et suivre leurs transferts de paiements gpi avec diverses banques dans un format unique et d’intégrer ces informations dans leurs back offices, ce qui est source d’efficacité et de transparence grâce à un flux automatisé de bout en bout.



Un service de business intelligence amélioré



SWIFT a lancé un nouvel outil de business intelligence (gpi Observer Analytics) qui permet aux banques d’obtenir des informations plus complètes sur leurs flux de paiements gpi. Grâce aux analyses de marché réalisées par gpi Observer Analytics, les institutions financières s’appuient sur des données fiables pour optimiser leurs canaux de paiement, mieux piloter leurs stratégies de paiement transfrontalières et ajuster leurs accords de niveau de service. Ces tendances vont réduire les coûts, accélérer les paiements et améliorer la proposition de valeur faite aux clients.



Récompenses



En 2018, SWIFT gpi a remporté trois récompenses prestigieuses. SWIFT gpi a été nommé Meilleur prestataire de solutions technologiques de paiement et de règlement lors des récompenses « Central Banking Awards » pour le service gpi, Meilleure solution de paiement pour les entreprises lors de la cérémonie de remise des prix Banking Technology Awards et Meilleure innovation produit par The Economic Times.



A propos de gpi

Le lancement de SWIFT gpi, la nouvelle innovation de SWIFT en matière de paiements internationaux, constitue l’évolution la plus marquante dans le domaine des paiements transfrontaliers de ces 30 dernières années, et devrait devenir le nouveau standard du secteur. SWIFT gpi améliore sensiblement l’expérience client en matière de paiements transfrontaliers en augmentant leur rapidité, en renforçant leur transparence et en assurant un suivi de bout en bout. Des centaines de milliers de paiements transfrontaliers sont désormais envoyés à l’aide du nouveau standard gpi et les paiements sont réalisés rapidement, de quelques minutes à quelques secondes.

SWIFT gpi permet aux entreprises de bénéficier d'un service de paiement amélioré, en particulier :

• une utilisation plus rapide, le jour même, des fonds dans le même fuseau horaire que celui du membre gpi recevant le paiement

• une transparence accrue

• un suivi de bout en bout des paiements

• le transfert des données exactes relatives à l’envoi des fonds



SWIFT gpi a décidé d’instaurer un dialogue avec les communautés du secteur bancaire et des fintechs pour encourager l’innovation dans le domaine des paiements transfrontaliers et la réduction des coûts de back-office. Depuis son lancement en janvier 2017, gpi a considérablement amélioré l’expérience des entreprises en matière de paiements transfrontaliers, grâce à l’établissement de 350 corridors entre pays. Le service gpi propose notamment des règles métier renforcées et une base de données en ligne permettant d’assurer un suivi sécurisé, via des API. Grâce à SWIFT gpi, les entreprises peuvent renforcer leur activité à l’international, améliorer leurs relations avec leurs fournisseurs et optimiser la gestion de leur trésorerie. Près de 50 % des paiements réalisés avec le service SWIFT gpi sont crédités aux bénéficiaires finaux en 30 minutes, et presque 100 % en 24 heures. Les paiements prenant plus de temps exigent des conversions complexes de taux de change, des contrôles de conformité ou des autorisations réglementaires.

En plus des 160 institutions financières ayant déjà adopté gpi, plus de 55 infrastructures de paiement échangent déjà des paiements gpi et permettent un échange et un suivi de données à l’échelle domestique. Ces infrastructures ont un rôle majeur à jouer dans le cadre du suivi de but en bout des paiements transfrontaliers car ce sont elles qui compensent les paiements internationaux dès leur arrivée dans les pays de destination.



À propos de SWIFT

SWIFT est une société coopérative qui fournit les plates-formes de communication, produits et services pour connecter plus de 11 000 organisations bancaires, établissements financiers et clients professionnels dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT permet à ses utilisateurs d'échanger des informations financières automatisées, standardisées de façon sécurisée et fiable, réduisant ainsi les coûts, le risque opérationnel et éliminant les inefficacités opérationnelles. SWIFT rassemble également la communauté financière pour travailler en collaboration à déterminer les pratiques du marché, définir des standards et débattre de questions d'intérêt mutuel.

En tant que fournisseur de confiance, SWIFT poursuit sans relâche l'excellence opérationnelle; soutient sa communauté pour faire face aux menaces cybernétiques; Et cherche continuellement à réduire les coûts, à réduire les risques et à éliminer les inefficiences opérationnelles. Ses produits et services prennent en charge l'accès et l'intégration de sa communauté, l'intelligence d'affaires, les données de référence et les besoins en matière de conformité aux crimes financiers. SWIFT rassemble également la communauté financière - au niveau mondial, régional et local - pour façonner les pratiques du marché, définir des normes et débattre de questions d'intérêt commun ou préoccupantes.

Basé en Belgique, la gouvernance et le contrôle international de SWIFT renforcent le caractère neutre et mondial de sa structure coopérative. Le réseau mondial de bureaux de SWIFT assure une présence active dans tous les principaux centres financiers.

