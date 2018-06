SKEMA Business School 4ème école mondiale pour son programme en Finance dans le classement 2018 du Financial Times

Présente depuis le lancement de ce classement mondial en 2011 dans le top 10 mondial, SKEMA Business School, avec son programme MSc Financial Markets and Investments (« pre experience ») enseigné sur ses campus de Paris, Sophia Antipolis et Raleigh (USA) gagne cette année 2 places et se hisse à la 4ème place mondiale des 50 écoles et universités internationales sélectionnées.



Notre programme se distingue sur les progrès de carrière de nos diplômés (Alumni career progress), l'exposition internationale du programme et la recherche (international experience & research) :

• 100% de la promotion est déjà embauchée 3 mois après l'obtention du diplôme (Employed at 3 months) : SKEMA est 1e du Top 10

• Sur le critère de la progression de carrière nouvellement introduit l'an dernier (career progress rank), SKEMA décroche la place de n°2 mondial

• SKEMA est également 2e mondial pour la grande mobilité internationale de ses étudiants tout au long du parcours (international course experience rank)

• l'augmentation de salaire en pourcentage (Salary percentage increase) place SKEMA à la 3e place du Top 10 des écoles et universités

• sur le critère des objectifs atteints (aims achieved) par le diplôme, SKEMA décroche le 4e rang mondial ; 3 ans après leur diplomation, les diplômés confirment leur pleine satisfaction vis-à-vis de la formation



Sur le critère de la diversité et de la présence des femmes, SKEMA se classe n°1 du Top 10 pour le nombre de femmes au sein de la Faculté (Female Faculty) et n°3 du Top 10 pour le nombre d'étudiantes (Female students).



« Cette 4ème place consacre la belle réussite professionnelle de nos diplômés à l'échelle internationale et le retour sur investissement de leur diplôme. Elle témoigne de l'excellence de la Finance au sein de SKEMA et du dévouement continu de l'équipe académique auprès de nos étudiants.

Les écoles françaises raflent les cinq premières places de ce classement mondial et cette performance me réjouit. C'est une nouvelle preuve d'excellence des grandes écoles françaises de management dans le concert des nations » précise Alice Guilhon, Directrice générale de SKEMA Business School et Présidente du Chapitre des Ecoles de Management de la Conférence des Grandes Ecoles.



Enseigné en anglais à Paris, Sophia Antipolis et Raleigh (USA), le programme MSc Financial Markets & Investments de SKEMA confère aux étudiants une solide expertise pratique des marchés financiers mondiaux. Ils travaillent dans une salle de marchés équipée de terminaux Bloomberg reliée aux bourses mondiales, ce qui leur permet de mieux comprendre la corrélation entre la géopolitique, l'économie et les marchés financiers. A la rentrée 2018, le programme enseigné à Raleigh s'enrichit du certificat américain du CFA Institute.



A propos de SKEMA Business School : avec plus de 8000 étudiants en formation initiale et continue et 40 000 diplômés, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses programmes d'enseignement, sa structure multisite internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l'école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS AACSB et AMBA.

