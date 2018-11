SEAGATE ET IBM S’ASSOCIENT POUR RÉDUIRE LA CONTREFAÇON DES DISQUES DURS À L’ÉCHELLE MONDIALE AVEC LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN

Cupertino (Californie) et Armonk (New York), le 8 novembre 2018 - Seagate Technology plc (NASDAQ : STX), un leader sur le marché des solutions de stockage de données, et IBM (NYSE : IBM) annoncent aujourd’hui leur collaboration pour réduire la contrefaçon de produits à l’aide des technologies blockchain et de sécurité.



Leur projet, qui vise à aider les fabricants, les intégrateurs et les partenaires commerciaux à lutter contre les disques durs contrefaits, utilise la plate-forme IBM Blockchain pour authentifier la provenance des disques, et apporte ainsi un niveau supplémentaire de protection multicouche dans le secteur de la gestion des données.



Selon l’International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC), le commerce mondial des produits électroniques contrefaits et piratés représente plus de 1 700 milliards de dollars. Pour contrôler l’authenticité des produits, Seagate mettra à jour la plate-forme IBM Blockchain sur IBM Cloud avec des données d’authentification des produits reposant sur l’identifiant électronique (eID) de Seagate Secure™ fourni sur le site de fabrication.



Chaque identifiant unique (qui sert d’empreinte digitale électronique) pourra être utilisé pour vérifier l’identité d’un disque dur tout au long de son cycle de vie. Seagate Certified Erase utilise une technologie d’effacement cryptographique pour produire un certificat numérique de purge des données, qui est signé électroniquement par le périphérique dans le cadre de l’infrastructure à clé publique Seagate Secure et stocké sur la blockchain aux fins de gestion de la conformité avec les nouvelles lois mondiales sur la protection des données.



Bénéficiant de l’expertise d’IBM dans la blockchain et reposant sur la structure de registre distribué Hyperledger Fabric de la Fondation Linux, la plate-forme IBM Blockchain permet aux membres du réseau d’ajouter et de visualiser des données de blockchain en fonction de leur niveau d’autorisation. Tout au long du cycle de vie d’un produit, les fournisseurs de technologie, les prestataires de services et les clients pourront authentifier sa provenance sur la blockchain, ce qui permettra de conserver un enregistrement inaltérable des événements. Il sera ainsi possible de réduire la perte de données, le nombre de produits frauduleux et le coût des garanties, tout en améliorant l’assurance qualité pour les clients lors du déploiement.



« La technologie blockchain peut être extrêmement efficace pour valider la provenance et l’authenticité des actifs », a déclaré Bruce Anderson, directeur général de la division Electronics Industry d’IBM. « L’opportunité de travailler avec Seagate pour combiner la blockchain avec une technologie avancée d’identification cryptographique des produits est ce qui distingue ce projet des autres et témoigne du potentiel offert par la blockchain pour réinventer les processus de gestion du cycle de vie des produits électroniques. Les composants électroniques contrefaits constituent un problème mondial qui nécessite une réponse à l’échelle de l’écosystème », a-t-il ajouté. Les fonctionnalités eID et Certified Erase reposent sur la technologie Seagate Secure, qui renforce la confiance dans la provenance des produits et prouve l’effacement des données.



Il est important pour les clients de savoir qu’un disque est un produit Seagate authentique et que les données qu’il contient peuvent être effacées en toute sécurité, car cela les aide à respecter les normes de conformité internationales. « IBM a de solides antécédents en matière d’innovation technologique, comme en atteste son leadership dans la technologie blockchain pour la provenance des produits dans divers secteurs », a déclaré Mark Re, vice-président senior et CTO chez Seagate.

« En combinant les innovations de Seagate en matière de sécurité des produits avec l’expertise d’IBM dans la blockchain, nous voulons prouver que nous pouvons réduire l’incidence de la contrefaçon de produits à l’avenir », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de ce projet commun visant à lutter contre la contrefaçon de produits à l’échelle mondiale, Seagate et IBM prévoient d’étendre leur réseau commercial pour y inclure les partenaires de la chaîne logistique.



