Revolut Business s'intéresse à la trésorerie des entreprises

Les Fonds Monétaires Flexibles ne sont qu'un des moyens par lesquels les clients peuvent utiliser Revolut Business pour constituer du capital, gérer le risque de change et planifier leur avenir. Les clients peuvent également échanger de l'argent au taux interbancaire (en fonction du plan, et pendant les heures d’ouverture de marché) et protéger leur entreprise contre la volatilité des devises via les Contrats à Terme - bloquant ainsi les taux de change futurs pour obtenir aujourd'hui un taux de change fixe pour l'avenir.



Revolut Business a été conçu pour aider les entreprises à évoluer – et à économiser – avec des comptes multidevises, des paiements globaux simplifiés et des dépenses plus intelligentes, disponibles via le web, les appareils mobiles et les API.



Les Fonds Monétaires Flexibles de Revolut investissent dans des fonds du marché monétaire à valeur liquidative constante (CNAV) ou à faible volatilité (LVNAV) gérés par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., une filiale de Fidelity International, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde.

Ces fonds monétaires sont classés 1 sur 7 sur l'indice de risque, soit l'indicateur de risque le plus bas possible. Les investissements et les liquidités sont assurés jusqu'à 22 000 € par le Lithuanian Investor Protection Scheme (système de protection des investisseurs en Lituanie). Les utilisateurs peuvent facilement trouver plus de détails sur l'endroit où ils investissent leur argent en consultant la répartition des fonds dans l'application et en lisant le document d'informations clés de chaque fonds disponible dans l'application.