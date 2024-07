Revolut, la fintech britannique dépasse les 500 millions d'euros de bénéfice en 2023

Fort sur les services bancaires de base en Europe, Revolut a doublé ses ré-investissements afin de soutenir sa croissance future, y compris pour le développement de produits et l'expansion sur de nouveaux marchés.

- 277 millions d'euros (241 M£) ont été alloués à la publicité et au marketing pour soutenir notre croissance organique. Nous avons également renforcé notre équipe de vente B2B qui comptait plus de 900 employés fin 2023, afin de mieux répondre aux besoins des grandes entreprises. L'effectif total du groupe s’élevait à 8152 employés fin 2023, en augmentation de 38%. En 2024, cette progression s’est poursuivie et Revolut compte aujourd’hui plus de 10 000 employés.

- Revolut a également développé de nouvelles fonctionnalités locales sur les principaux marchés européens :

- IBAN : La société a élargi son offre d'IBAN locaux pour les clients de détail en France, en Irlande, en Espagne et aux Pays-Bas.

- Crédit : les prêts personnels ont été lancés en France, en Allemagne et en Espagne, ainsi que des cartes de crédit en Irlande et en Espagne.

- Épargne et investissement: L’investissement dans les fonds du marché monétaire ont été lancés dans 22 pays de l'EEE, avec des soldes atteignant près de 1,7 milliard d'euros (1,5 Md£) depuis leur lancement.

Perspectives pour 2024 (3ème Schéma)

- Croissance continue du nombre de clients : En juin 2024, Revolut a atteint 45 millions de clients dans le monde, soit une augmentation de 7 millions au cours des 6 premiers mois de l'année. La société est en bonne voie pour dépasser les 50 millions de clients d'ici la fin de l'exercice 2024. En France, la clientèle de détail a augmenté de 23 % au cours des six premiers mois, par rapport à la même période en 2023 et dépassera bientôt les 3,5 millions de clients. Les dépôts détenus par les particuliers et les entreprises françaises ont aussi augmenté avec une hausse de 39% depuis le début de l'année.

- Élargissement de la gamme de produits et fonctionnalités: parallèlement au déploiement des produits existants sur davantage de marchés, Revolut poursuit le lancement de nouveaux produits. Au cours des six premiers mois de 2024, Revolut a lancé :