Revolut Business propose désormais des IBAN Français aux entreprises

epuis le lancement de Revolut Business en 2017, nous avons élargi notre portefeuille de produits et de fonctionnalités, dans le but de fournir à nos clients professionnels une plateforme complète pour gérer efficacement toutes leurs finances.

Nous sommes ravis de pouvoir proposer des IBAN locaux aux entreprises clientes en France et de continuer à étendre notre service. La France est un marché clé, les taux d'adoption sont excellents et nous continuons à chercher des moyens de soutenir les entreprises françaises qui opèrent en France et à l'étranger.

, l'application financière d'origine britannique, annonce l'arrivée des IBAN Français pour ses entreprises clientes en France. Cette nouvelle fait suite à l'introduction d'un certain nombre de nouveaux produits à travers l'Europe dont notamment Revolut Reader, Apple Tap to Pay, les ordres limite et stop et bien d'autres.Les IBAN Français, qui sont plus largement acceptés par les fournisseurs de services publics et les autorités fiscales, permettront aux entreprises françaises d'effectuer plus facilement des paiements par prélèvement automatique et d'éviter des formalités administratives complexes.Jusqu'à présent, certains clients de Revolut Business ont pu être victimes de discrimination avec leur IBAN lituanien. Par exemple, les fournisseurs de services pouvaient refuser d'accepter un IBAN provenant d'un pays différent au sein de l'espace unique de paiement en euros (SEPA). En transférant les entreprises françaises clientes vers la succursale française de Revolut Bank UAB et en leur fournissant un IBAN français, Revolut met fin à ce problème.Les entreprises déjà clientes de Revolut Business ont déjà reçu ou vont recevoir automatiquement un IBAN français dans les prochaines semaines. Les nouveaux clients Business recevront directement l'IBAN commençant par FR à l'ouverture du compte.Le déploiement des IBAN français pour les entreprises clientes intervient dans une période de forte croissance pour Revolut Business en France, avec une augmentation de plus de 50 % en glissement annuel du nombre de nouveaux clients Business. Le développement global n'est pas en reste: les revenus totaux générés par Revolut Business ont augmenté de plus 120%, le croissance clients de 65% et le nombre d'employés d'environ 20%.La croissance a été tirée par des entreprises de divers secteurs en France, notamment :- la technologie,- la mode,- le marketing- l'immobilier.Les entreprises françaises profitent des outils de Revolut Business qui leur permettent de contrôler leurs cartes d'équipe, leurs dépenses et leurs analyses dans une seule application et de faire des affaires dans le monde entier, tout en économisant de l'argent avec des transferts, des paiements et des échanges de devises aux meilleurs taux du marché.Les nouveaux IBAN s'inscrivent dans le cadre d'une expansion générale de Revolut Business, et arriveront sur de nouveaux marchés dans les prochains mois.Clémence Fredenucci, responsable de la croissance de Revolut Business France : "DAvec le lancement de la succursale française de Revolut Bank en mai 2022, Revolut a commencé à déployer les IBAN à ses clients particuliers en France. Depuis, Revolut a migré des millions de ses clients français et offre désormais un accès direct aux IBAN Français à ses nouveaux clients.Depuis la migration, les prélèvements SEPA effectués par les clients existants ont augmenté de plus d'un tiers.