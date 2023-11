Accueil Envoyer Imprimer Partager Revolut propose le Apple Tap to Pay à ses clients BtoB Revolut, la banque en ligne internationale lancée en France en 2015, dévoile un accord avec Apple afin de proposer le Tap to pay à ses clients business et freelance dépositaires d'un compte professionnel. Tap to Pay sur iPhone accepte toutes les formes de paiements sans contact, y compris Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d'autres portefeuilles numériques.

Revolut, la banque en ligne globale avec plus de 35 millions de clients dans le monde, a annoncé aujourd'hui avoir activé la technologie de paiement sans contact Tap to Pay d'Apple sur iPhone pour les clients Revolut Pro et Revolut Business dans toute la France.



Avec Tap to Pay sur iPhone et l'application iOS Revolut, conçue pour les clients disposant d'un compte Pro, comme les freelances, les auto entrepreneurs ou les propriétaires de petites entreprises, ou l'application iOS Revolut Business conçue pour les entreprises de toutes tailles, les clients de Revolut peuvent désormais accepter des paiements sans contact en personne avec un simple iPhone - sans avoir besoin de terminaux ou de matériel supplémentaire. Cette fonctionnalité offre aux commerçants un moyen simple d'accepter les paiements provenant de cartes de débit et de crédit sans contact, d'Apple Pay et d'autres portefeuilles numériques permettant les transactions sans contact.



Pour que les paiements soient acceptés, les clients doivent simplement tenir leur carte sans contact ou leur appareil de paiement à proximité de l’iPhone du commerçant jusqu'à ce que la transaction soit terminée, comme avec un terminal de paiement sans contact classique. La technologie iPhone Tap to Pay d'Apple utilise les fonctionnalités intégrées de l'iPhone pour assurer la confidentialité et la sécurité des données du commerçant et du client.



Dès aujourd’hui, les clients Revolut Pro et Business peuvent commencer à utiliser Tap to Pay sur iPhone directement dans l'application Revolut ou l'application Revolut Business. Les nouveaux clients souhaitant utiliser Tap to Pay sur iPhone peuvent le faire en téléchargeant l'application Revolut ou l'application Revolut Business sur l'App Store d'Apple à l'aide d'un iPhone XS ou d'une version ultérieure fonctionnant avec la dernière version d'iOS. À partir de là, ils peuvent s'inscrire avec un compte Revolut Pro ou Revolut Business directement dans l'application pour commencer à accepter des paiements sans contact en quelques minutes*.



James Gibson, Directeur Général Revolut Business: " Depuis 2017, Revolut Business fournit à des centaines de milliers d'entreprises clientes dans le monde entier une plateforme complète pour gérer efficacement les finances de leur entreprise.

Nous sommes ravis d'être parmi les premiers à activer Tap to Pay sur iPhone pour nos clients professionnels en France et de fournir cette solution simple et sécurisée qui offre plus de flexibilité pour accepter les paiements. Nous élargissons sans cesse l’éventail de fonctionnalités offert par Revolut Business, et il s'agit là d'un autre outil fantastique pour aider nos clients à faire des affaires facilement, et en toute transparence. "



Alex Codina, Directeur Général Acquisition chez Revolut : " Nous sommes dans une perspective permanente d’amélioration de l'acquisition de commerçants, et cela passe par le fait de proposer à nos clients les produits et services dont ils ont besoin pour accepter les paiements de manière sûre et pratique.

Le lancement de Tap to Pay sur iPhone nous permet d'offrir un plus grand choix aux consommateurs et aux commerçants en France. Nous nous attendons à ce que toutes sortes de commerces, des magasins de détail aux coiffeurs en passant par les stands de restauration, commencent rapidement à accepter les paiements sans contact de personne à personne avec un simple iPhone".

Revolut est en train de construire la première banque en ligne mondiale pour aider les utilisateurs à tirer un meilleur parti de leur argent. En 2015, année de sa création à Londres par Nikolay Storonsky et Vlad Yatsenko, Revolut s'est lancée en France en proposant des services de transfert et d'échange d'argent. Aujourd'hui, plus de 35 millions de clients dans le monde utilisent des dizaines de produits innovants de Revolut pour effectuer plus de 500 millions de transactions par mois. À travers nos comptes personnels et professionnels, nous aidons nos clients à améliorer leur santé financière, à leur donner plus de contrôle et à connecter les gens de manière transparente à travers le monde.

