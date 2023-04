PyratzLabs officialise son offre de “VC-as-a-Service”

“L’offre consiste en la création d’un véhicule d’investissement co-financé entre PyratzLabs et le partenaire, afin que nous puissions co-investir ensemble dans des projets. C’est une première étape, en dessous des seuils réglementaires en termes de montant et d’investisseurs avant de monter, dans les prochaines années, notre propre fonds régulé.” déclare Bilal El Alamy, co-fondateur et Président de PyratzLabs.

Ces clubs-deals façon "PyratzLabs" ne sont donc qu'une avant-première à la création d'un veritable fonds VC ? Pour l'heure, les équipes de Pyratz, ont presque "carte blanche" avec leurs partenaires dont, ils ne souhaitent pas encore dévoiler le nom.

"Nous nous accordons sur une thèse d'investissement qui comprend le profil de l'entreprise et le montant investit" poursuit Bilal El Alamy.



Ce programme d'accélération se concentre sur tous les aspects critiques du développement des startups, y compris le soutien financier, le mentorat, le développement technique, l'écosystème et les partenariats avec les acteurs clés. Investir dans des actions et des ventes privées de jetons

PyratzLabs fournira un investissement jusqu'à 200 000€. Le programme d'accélération offre également jusqu'à 100 000 $ d'avantages, y compris des réductions ou avantages sur des services tels qu'AWS, Notion, Github, Intercom et plus encore.



Le programme propose aussi des options d'investissement supplémentaires pour les participants via un réseau de VC et d'investisseurs privés travaillant avec PyratzLabs.



“Nous souhaitons que PyratzLabs soutienne activement la création de startups Web3 en Europe en s'appuyant sur son expertise et ses récents succès. Cette nouvelle offre permettra à des fondations blockchain, des sociétés établies et à des family offices de s’appuyer sur notre expertise pour s’exposer à l'écosystème Web3. Après l'initiative Incubation & Education, ce programme est la prochaine étape pour accomplir notre mission d'accompagner et d'aider les entrepreneurs du web3 à se lancer et à réussir.”



Accès à un réseau de mentors de renom

PyratzLabs a structuré ce programme d'accélération en plusieurs étapes pour fournir aux participants un soutien et des conseils tout au long des trois mois de période. Les participants auront accès à des leaders de l'industrie de différents aspects de l'industrie du Web3. PyraztLabs dispose d'un réseau de plus de 50 experts Web3, notamment des fondateurs, des cadres dirigeants et des conseillers stratégiques, avec une solide expérience

dans la création de startups. Le programme d'accélération permettra aux participants de bénéficier de l'expertise de ces mentors tout au long de la durée du programme.



Support technique pour les participants au programme

Le programme d'accélération fournira un support technique aux participants via PyratzLabs. L’accompagnement comprendra le développement technique, l'interopérabilité entre les chaînes, la sécurité du réseau et l'intégration avec les applications existantes. PyratzLabs aidera les participants à identifier et à collaborer avec des partenaires de l'écosystème pour

accélérer leurs efforts de développement et de croissance. Pas de cohorte, mais un investissement par mois

La syndication menée par PyratzLabs est suivie par des family offices et des fondations blockchain. Ce fonds prévoit d'accompagner un projet / startups par mois. PyratzLabs reçoit actuellement plus de 60 dossiers de candidature par mois pour intégrer son programme

d'accélération.



À propos de PyratzLabs

Fondé en 2021 par Bilal El Alamy, Maxime Sarthet, Thomas Binetruy, PyratzLabs est le dernier acteur startup studio de l'écosystème Web3. S'appuyant sur un business model unique et des success stories déjà reconnues, PyratzLabs cherche à produire de futurs champions européens du Web3. Le studio opère dans des bureaux de 1000m2, dédiés aux entrepreneurs du Web3. Cet espace leur permet de se rencontrer, de bénéficier de programmes de coaching adaptés et de recevoir des conseils d'experts en entrepreneuriat et technologies. Fort de ce concept, PyratzLabs a levé 3 millions d'euros en 2022 auprès d'investisseurs de premier ordre.