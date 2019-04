PwC France et Afrique francophone a accompagné Société Générale pour une émission de Security Token de 100 millions d’euros sur la blockchain Ethereum

Cette émission, dénommée « OFH token », a été effectuée le 18 avril 2019, par Société Générale SFH. Il s’agit de la première obligation de financement à l’habitat (OFH) émise sur une blockchain publique. Ces obligations ont été intégralement souscrites par Société Générale.



La tokenisation consiste à représenter un actif sous forme d’un jeton numérique existant sur une blockchain. De nombreux avantages sont attendus de ce nouveau mode de représentation digitale des actifs, dont notamment, un temps réduit d’émission, une plus grande transparence et une meilleure transférabilité. La tokenisation offre par ailleurs des opportunités de gain d’efficacité et de réduction des coûts pour l’émission et l’échange d’actifs financiers sur un marché secondaire.



Les équipes du Blockchain Lab de PwC France et Afrique francophone ont accompagné Société Générale sur les sujets technologiques et fonctionnels du projet.



« Nous nous félicitons de cette première, lancée par Société Générale, qui montre que la France est pionnière sur les enjeux relatifs à la blockchain. Lors de la Paris Blockchain Conférence Bruno Le Maire a d’ailleurs annoncé que la France allait proposer à ses homologues européens la mise en place d’un cadre unique européen inspiré de la régulation française », déclarent Pauline Adam Kalfon, associée en charge de la blockchain et Benoit Sureau, associé risque et blockchain chez PwC France et Afrique francophone.



Le Blockchain Lab de PwC France et Afrique francophone, est constitué de spécialistes de la technologie blockchain et fédère une équipe pluridisciplinaire d’experts métiers, de juristes, de fiscalistes, d’auditeurs, de consultants ou encore de spécialistes en Cybersécurité, en risques et data science. L’approche de PwC en France s’inscrit dans une démarche d’innovation portée par l’ensemble de son réseau au niveau mondial, soit plus de 400 spécialistes PwC dans plus de 15 pays.



Les équipes blockchain accompagnent les clients de PwC de l’élaboration de la stratégie blockchain à l’insertion opérationnelle complète. PwC développe des solutions blockchain innovantes à destination de ses clients autour de trois grands domaines: le financement digital (STO, ICO, plateformes d’échanges), l’audit et le recours à la blockchain pour disrupter les processus et les business models des industries.



En accompagnant Société Générale sur cette innovation, PwC confirme sa position de pionnier sur les enjeux blockchain et sa volonté de se positionner comme un acteur de référence au profit de ses clients, mais également des talents, de plus en plus nombreux à rejoindre les équipes Blockchain.



À propos de PwC France et pays francophones d’Afrique

PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles.

Plus de 251 000 personnes dans 158 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Les entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 6 400 personnes couvrant 23 pays. Rendez-vous sur www.pwc.frEn se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC contribue à la dynamique de l’économie française. A travers ses études et ses analyses d’experts, PwC s’engage également à anticiper les économies du futur et à développer les nouveaux usages technologiques. Enfin, en apportant des solutions pour maîtriser les risques, PwC crée de la confiance entre les acteurs et sécurise le cœur de l’économie française.