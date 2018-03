Primexis : Olivier Gentile, 41 ans, nouvel Associé au sein du département Consolidation et Reporting Groupe

Diplômé de l’EDHEC Business School, Olivier Gentile a rejoint le cabinet Primexis en 2005 pour développer l’expertise systèmes d’information groupe au sein du cabinet et particulièrement sur les outils de la gamme Enterprise Performance Management (EPM) de SAP.



Spécialiste des solutions de consolidation et de l’implémentation d’outils de reporting, Olivier Gentile est nommé Directeur du service Intégration de systèmes d’information du département Consolidation et Reporting Groupe en 2014.



Olivier Gentile coordonne une équipe de 25 consultants à la double compétence systèmes d’information et consolidation, spécialistes de l’intégration de solutions EPM/CPM, intervenant dans le cadre de projets d’implémentation, de travaux de maintenance applicative et de formations sur les outils SAP Financial Consolidation et Oracle Hyperion Financial Management.



Selon Sébastien Courbe, directeur général, Associé responsable des activités Consolidation, Reporting Groupe et Contrôle de gestion :

« Grace à Olivier nous avons pu mettre en œuvre notre volonté d’élargissement de l’offre du département. Ce dernier reconnu depuis plus de 20 ans pour les compétences fonctionnelles de ses consultants en matière de consolidation et de reporting a su mettre en place une offre structurée en matière de mise en œuvre et d’évolution des systèmes d’information dédiés à ces fonctions sous la direction d’Olivier. Les directions consolidation et reporting de nos clients peuvent ainsi s’appuyer sur l’expertise de plus de 60 consultants couvrant l’essentiel de leurs problématiques. »



A propos de Primexis

Acteur majeur de l’expertise comptable dédié à l’accompagnement des groupes et filiales d’entreprises françaises et internationales depuis plus de 30 ans. Fort de 300 collaborateurs implantés à Paris-La Défense, PRIMEXIS fonde son positionnement sur la "spécialisation" autour de 7 métiers proposant chacun plusieurs lignes de services : Assistance comptable et financière, Conseil en organisation et systèmes d'information, Consolidation et Reporting groupe, Expertise comptable, Paye et gestion administrative du personnel, Banque Finance Assurance et Immobilier. PRIMEXIS est membre de l’alliance internationale The Leading Edge Alliance, 2è groupement mondial de cabinets indépendants d’expertise comptable et de conseil. PRIMEXIS dispose des certifications internationales et américaines ISAE 3402 et SSAE 16.



A propos du département Consolidation et Reporting Groupe

Le département Consolidation et Reporting Groupe de Primexis comprend 60 consultants et propose une offre complète dédiée à la fonction Consolidation et Reporting Groupe regroupée en quatre lignes de services : Assistance et Optimisation, Assistance à Maîtrise d’ouvrage, Externalisation, Intégration de systèmes d’information groupe.

