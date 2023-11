Podcast Techno Impact by NFT Business | Faustine Fleuret, L’ADAN au cœur de la transition Web3

L’Association pour le Développement des Actifs Numériques (ADAN) est le pilier central du Web3 en France et en Europe. Fondée par des experts et passionnés du domaine, elle compte aujourd’hui plus de 200 entreprises membres, ce qui en fait la principale association représentative des acteurs du Web3 sur le continent.L’importance d’une telle association réside dans son rôle de médiateur et de guide. À l’heure actuelle où les frontières entre le réel et le virtuel s’estompent, le Web3 offre des opportunités de transformation de l’internet et promet une version plus transparente, décentralisée et sécurisée. Pour concrétiser ces promesses, une réglementation claire et adaptée est nécessaire. C’est ici que l’ADAN intervient. Elle collabore étroitement avec les décideurs politiques, les régulateurs et les entreprises pour élaborer des cadres réglementaires qui encouragent l’innovation tout en protégeant les consommateurs.Par ailleurs, l’ADAN joue un rôle essentiel dans la sensibilisation et l’éducation autour du Web3. Elle organise des événements, des ateliers et des formations pour clarifier les concepts de technologies blockchain et cryptomonnaies. Son ambition ? Assurer que chacun puisse saisir les enjeux et les opportunités de cette nouvelle ère numérique.En valorisant les acteurs de l’internet décentralisé, l’ADAN favorise la mise en réseau des entreprises, startups et innovateurs du secteur. Elle contribue à la création d’un écosystème dynamique, propice à l’émergence de projets novateurs et à la multiplication des collaborations. L’ADAN ne se contente pas de suivre l’évolution du Web3, elle la façonne.Bonne écoute 🎧Techno Impact by NFT Business est présenté par :👉🏻 Claudia Lomma – Certifiée Consultante Blockchain par Alyra – Conférencière “Générations Z et Alphas” – Formation ChatGPT & IA👉🏻 Benjamin Spark, Artiste, Formateur Blockchain/ NFT / Metaverses – Certifié DeFi chez Alyra Paris – Formations Finance décentralisée & Sécurisez vos cryptos, Certifié DeFi chez Alyra Paris – Formation Midjourney

