Accueil Envoyer Imprimer Partager Podcast NFT Business | William Bailey, Co-fondateur & CEO de Bolero. Dans cet épisode, les équipes de NFT Business Le Podcast, reçoivent William Bailey, Co-fondateur & CEO de Bolero. Bolero ? C'est une plateforme Web3 qui propose une nouvelle relation, basée sur la blockchain, entre les artistes et leurs fans. William et Arthur, les deux cofondateurs, ont la même conviction : le Web3 peut permettre à n’importe qui d’investir dans la musique et de créer un lien tangible avec ses artistes favoris ! Ils lancent Bolero en février 2021, ils proposent deux types d’actifs pour investir dans la musique : les fan tokens et les parts de morceau. Bonne écoute !





Avec l’arrivée d’internet et du web 2.0, l’accès à la musique est très rapidement devenu illimité grâce au streaming. On a tendance à l’oublier, mais c’est illégal et c’est le meilleur moyen d’étrangler le secteur de la musique.



Aujourd’hui, la réalité est que Spotify peine à générer suffisamment d’argent pour rémunérer les artistes à leur juste valeur. Les abonnements ne sont pas assez chers pour assurer une rémunération équitable et les gens ont tellement été habitués à tout écouter gratuitement qu’ils ne sont pas prêts à payer plus que le forfait demandé à ce jour par Spotify !



Les plateformes de streaming doivent donc proposer des tarifs attractifs pour faire engager les utilisateurs, ce qui limite leur capacité à augmenter les revenus des artistes.



William et Arthur, les deux cofondateurs, ont la même conviction : le Web3 peut permettre à n’importe qui d’investir dans la musique et de créer un lien tangible avec ses artistes favoris ! Et hop, c’est parti !



Ils lancent Bolero en février 2021, ils proposent deux types d’actifs pour investir dans la musique : les fan tokens et les parts de morceau.



Les fan tokens permettent aux fans de devenir partenaires d’un artiste et d’accéder à des expériences exclusives, tandis que les parts de morceau offrent la possibilité de devenir propriétaire d’un pourcentage du droit d’auteur d’un morceau.



Techniquement, l’artiste décide de partager une partie de sa propriété intellectuelle, il détermine, en accord avec Bolero, la valeur de cette part. Cette dernière est alors divisée en parts équivalentes selon deux facteurs : le pourcentage que l’artiste souhaite partager et le prix de vente souhaité.



Bolero accompagne chaque manager, artiste et producteur de manière unique, s’adaptant à l’audience et à la fan base ciblée. Chaque projet est unique, un peu comme les artistes !



Ainsi, Bolero offre une expérience musicale exclusive, où les termes NFT et Web3 ne sont pas mis en avant. L’expérience efface la technologie.



Les utilisateurs peuvent investir dans la musique via leur wallet crypto ou avec des systèmes de paiement traditionnels comme Apple Pay ou VISA.



Grâce à la Blockchain et au Web3, Bolero réinvente l’investissement dans la musique et renforce le lien entre les artistes et leur public.



La plateforme Bolero est basée sur la Blockchain, elle crée des revenus complémentaires pour les artistes, cela pourrait certainement avoir une importance considérable sur l’avenir du secteur.



Certains artistes qui utilisent actuellement Bolero font déjà plus d’argent grâce à leurs fan tokens et les parts de morceau qu’avec le streaming, sans compter le lien tangible créé avec leurs audiences.



Mais pour que la musique ait un avenir, il est essentiel de faire comprendre aux gens que la musique a de la valeur et qu’il faut payer pour l’écouter. Il est important de montrer que la musique vaut plus que ce que nous payons.



Bien que la Blockchain ne résolve pas tous les problèmes de l’industrie musicale, elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités et pourrait jouer un rôle crucial dans le développement de ce secteur.



Bonne écoute 🎧



NFT Business est présenté par :



👉🏻 Claudia Lomma – Certifiée Consultante Blockchain par Alyra – Co-produit et coanime le podcast NFT Business

👉🏻 Benjamin Spark, Artiste, Formateur Blockchain/ NFT / Metaverses – Certifié DeFi chez Alyra Paris – Co-produit et coanime le podcast NFT Business



POUR EN SAVOIR PLUS SUR NFT BUSINESS

Dans le secteur de la production musicale, les plateformes de streaming comme Spotify ont révolutionné la manière dont les consommateurs écoutent et accèdent à la musique.Avec l’arrivée d’internet et du web 2.0, l’accès à la musique est très rapidement devenu illimité grâce au streaming. On a tendance à l’oublier, mais c’est illégal et c’est le meilleur moyen d’étrangler le secteur de la musique.Aujourd’hui, la réalité est que Spotify peine à générer suffisamment d’argent pour rémunérer les artistes à leur juste valeur. Les abonnements ne sont pas assez chers pour assurer une rémunération équitable et les gens ont tellement été habitués à tout écouter gratuitement qu’ils ne sont pas prêts à payer plus que le forfait demandé à ce jour par Spotify !Les plateformes de streaming doivent donc proposer des tarifs attractifs pour faire engager les utilisateurs, ce qui limite leur capacité à augmenter les revenus des artistes.William et Arthur, les deux cofondateurs, ont la même conviction : le Web3 peut permettre à n’importe qui d’investir dans la musique et de créer un lien tangible avec ses artistes favoris ! Et hop, c’est parti !Ils lancent Bolero en février 2021, ils proposent deux types d’actifs pour investir dans la musique : les fan tokens et les parts de morceau.Les fan tokens permettent aux fans de devenir partenaires d’un artiste et d’accéder à des expériences exclusives, tandis que les parts de morceau offrent la possibilité de devenir propriétaire d’un pourcentage du droit d’auteur d’un morceau.Techniquement, l’artiste décide de partager une partie de sa propriété intellectuelle, il détermine, en accord avec Bolero, la valeur de cette part. Cette dernière est alors divisée en parts équivalentes selon deux facteurs : le pourcentage que l’artiste souhaite partager et le prix de vente souhaité.Bolero accompagne chaque manager, artiste et producteur de manière unique, s’adaptant à l’audience et à la fan base ciblée. Chaque projet est unique, un peu comme les artistes !Ainsi, Bolero offre une expérience musicale exclusive, où les termes NFT et Web3 ne sont pas mis en avant. L’expérience efface la technologie.Les utilisateurs peuvent investir dans la musique via leur wallet crypto ou avec des systèmes de paiement traditionnels comme Apple Pay ou VISA.Grâce à la Blockchain et au Web3, Bolero réinvente l’investissement dans la musique et renforce le lien entre les artistes et leur public.La plateforme Bolero est basée sur la Blockchain, elle crée des revenus complémentaires pour les artistes, cela pourrait certainement avoir une importance considérable sur l’avenir du secteur.Certains artistes qui utilisent actuellement Bolero font déjà plus d’argent grâce à leurs fan tokens et les parts de morceau qu’avec le streaming, sans compter le lien tangible créé avec leurs audiences.Mais pour que la musique ait un avenir, il est essentiel de faire comprendre aux gens que la musique a de la valeur et qu’il faut payer pour l’écouter. Il est important de montrer que la musique vaut plus que ce que nous payons.Bien que la Blockchain ne résolve pas tous les problèmes de l’industrie musicale, elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités et pourrait jouer un rôle crucial dans le développement de ce secteur.Bonne écoute 🎧NFT Business est présenté par :👉🏻 Claudia Lomma – Certifiée Consultante Blockchain par Alyra – Co-produit et coanime le podcast NFT Business👉🏻 Benjamin Spark, Artiste, Formateur Blockchain/ NFT / Metaverses – Certifié DeFi chez Alyra Paris – Co-produit et coanime le podcast NFT Business











Articles similaires < > Podcast NFT Business | Frederic Chesnais, Fondateur et CEO de Crypto Blockchain Industries Podcast NFT Business | Ternoa, transmettre son héritage grâce à la Blockchain Podcast NFT Business | Havas Play, réussir son immersion dans le Web3