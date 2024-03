Finyear et Crypto Coulisses initient un partenariat

00:00 Introduction et présentation de Kriptown03:18 Les différences entre les entreprises cotées et non cotées09:35 Les défis de l'investissement dans les PME en France16:16 La transition vers la tokenisation de l'équité20:01 L'importance de la blockchain dans le modèle de Kriptown24:16 Les débuts de Kriptown et les premières étapes28:24 Convaincre un partenaire bancaire30:07 Lancement de la première version et sélection des projets32:02 Stress et pression lors du lancement33:33 Différenciation par rapport aux plateformes d'équity crowdfunding36:15 Positionnement par rapport aux plateformes de deals réservés aux VC38:21 Centralisation de la liquidité pour les boîtes non cotées39:14 Acquisition d'investisseurs via le réseau de la boîte40:31 Processus de sélection des projets41:07 Marché primaire et secondaire42:26 Processus de listing des projets44:13 Réglementation et autorégulation49:03 Business model de Kriptown53:29 Produit Cassis pour les collaborateurs56:53 La complexité du produit Kassis57:35 Le potentiel de Kassis et la comparaison avec les BSPCE58:50 Le défi du naming et de l'évangélisation01:00:10 Explication des BSPCE01:04:50 La recherche de startups et PME ambassadrices01:07:50 Le produit Tokenization as a Service01:10:41 Les chiffres de Kriptown01:13:02 La tokénisation de l'économie et les contraintes réglementaires01:17:11 Le processus d'obtention de l'agrément pilote régime01:19:04 La différence entre maintenant et plus tard avec l'agrément pilote régime01:22:00 Kriptown en tant qu'infrastructure de bourse01:24:23Rôles au sein de l'Adan et du comité de tokénisation01:29:53Vision de la tokénisation pour les prochaines années