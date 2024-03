Crypto Coulisses | " Comment Sorare est devenue une licorne - avec Brian O’Hagan"

// SOMMAIRE DE LA VIDÉO



00:00 Introduction et présentation de Sorare

03:01 Contexte de l'arrivée chez Sorare

06:50 Croissance et levées de fonds de Sorare

10:41 Impact du Covid-19 sur Sorare

14:33 Négociation des licences avec les clubs et les ligues

18:08 Exclusivité des licences et concurrence

23:25 Négociation des licences avec les ligues

25:53 Positionnement par rapport à NBA Top Shot

27:56 Utilisation de la blockchain sur Sorare

30:02 Problèmes de scalabilité et solution avec StarkWare

31:36 La technologie de Sorare et la simplicité d'utilisation

33:09 Réduire les coûts des transactions

34:37 La simplicité d'utilisation de Sorare

35:39 La création de wallet et le mapping

36:27 La facilité d'utilisation de Sorare

37:23 La gamme de prix des cartes Sorare

39:31 L'aspect collection et retour sur investissement

42:40 Le mode de jeu Sorare Rivals

45:23 Le jeu Sorare comme passion et non comme métier

46:51 La position de Sorare vis-à-vis des paris sportifs

48:59 La collaboration avec les autorités de régulation

49:40 L'évolution du rôle de Brian chez Sorare

54:47 Les stratégies de croissance de Sorare

59:06 Les partenariats et la croissance de Sorare

01:00:47 Les regrets et les apprentissages de Brian

01:01:57 La gestion de la croissance et la rétention des utilisateurs

01:02:19 Rétention des utilisateurs et conversion

01:04:17 Stratégie de marketing et partenariats

01:05:45 Relations avec les athlètes