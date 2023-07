Podcast NFT Business | Marie Robin et Flavie Prevot, co-fondatrices de Fleet Collective, "WEB3 et RH font-ils bon ménage ?"

Dans le contexte RH, cela signifie :• une plus grande transparence dans le recrutement : vérification des qualifications et des compétences des candidats• une meilleure sécurité des données des employés : gestion des paies• et surtout une plus grande autonomie pour les employés dans la gestion de leurs informations personnelles et professionnelles.La plupart des applications potentielles de la Blockchain dans la fonction RH sont encore en cours de développement et de test, et il faudra du temps pour voir comment elles se concrétisent.Dans cet épisode de NFT Business, nos deux explorateurs-pionniers du WEB3, Claudia Lomma et Benjamin Spark ont choisi de d'aller à la rencontre de Marie Robin et de Flavie Prevot, co-fondatrices de Fleet Collective.Fleet : Une agence polyvalente au service du Web3L’approche de Fleet varie en fonction des besoins des entreprises qui font appel à leurs services. En combinant à la fois des compétences techniques et des compétences spécialisées, Fleet joue un rôle clé dans l’identification du talent recherché par l’entreprise, la constitution d’équipes adaptées et l’amélioration de la collaboration avec les freelances en les intégrant de manière plus efficace sur les projets.Fleet travaille également en collaboration avec des agences de recrutement. À l’origine, Fleet a été créée pour soutenir les freelances en les aidant à se former et à s’intégrer dans le domaine du Web3. Dorénavant, Fleet se positionne comme une agence inclusive, mettant l’accent sur la diversité, offrant à chacun la possibilité de s’engager dans le web de demain. Le taux actuel de femmes actrices dans le Web3 est de seulement 7%, et Fleet souhaite établir l’équilibre.Les talents travaillent avec Fleet sur des projets collectifs du Web3, tels que la création des NFT Fleet ou l’élaboration d’expériences métaverse au sein de Fleet. Cette collaboration permet non seulement le développement et le déploiement de compétences, mais aussi l’apprentissage du travail en équipe et la découverte mutuelle des compétences. Cette dynamique permet à Fleet de placer les talents avec une plus grande confiance auprès des entreprises et de certifier leurs compétences.Grâce à cette approche, Fleet est en mesure de constituer des équipes solides sur lesquelles elle peut compter et dont elle peut attester les compétences, offrant ainsi un gage de qualité aux entreprises partenaires. Fleet Collection se positionne ainsi comme une agence polyvalente et fiable, jouant un rôle essentiel dans l’écosystème du Web3.Fleet dispose de clients qui sont des agences Web2 ayant des demandes spécifiques liées au Web3. Ces agences leur font appel pour analyser les besoins de leurs clients et combler leur manque de compétences dans ce domaine émergent. Fleet collabore également avec des agences Web3 qui ont besoin de spécialités qu’elles n’ont pas en interne. Les talents de Fleet comblent ces lacunes et permettent aux agences de fournir des services complets à leurs clients.Bonne écoute 🎧NFT Business est présenté par :👉🏻 Claudia Lomma – Certifiée Consultante Blockchain par Alyra – Co-produit et coanime le podcast NFT Business👉🏻 Benjamin Spark, Artiste, Formateur Blockchain/ NFT / Metaverses – Certifié DeFi chez Alyra Paris – Co-produit et coanime le podcast NFT Business