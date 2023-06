Accueil Envoyer Imprimer Partager Pleo étend son partenariat avec Yapily pour proposer des rechargements de portefeuilles instantanés et fluides en France Pleo, la fintech danoise au service de 25 000 entreprises en Europe, étend son partenariat avec Yapily, la principale plateforme d'infrastructure Open Banking, à l'occasion de son expansion sur le marché français et dans de nouveaux pays, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

En septembre 2022, Pleo s'est associée à Yapily pour apporter une expérience de paiement fluide et instantanée aux équipes financières lorsque celles-ci rechargent leur portefeuille Pleo. Grâce à l'open banking, Pleo élimine les longs processus de paiements manuels qui créent des frictions au sein de l’expérience utilisateur et suscitent des incertitudes inutiles autour des flux de trésorerie pour les entreprises.

Depuis le lancement, le nombre de clients utilisant l'open banking comme mode de paiement préféré pour transférer des fonds sur leur compte Pleo a connu une croissance constante à deux chiffres d'un mois à l'autre. Les résultats ont montré que 80 % des entreprises qui ont essayé l'open banking comme moyen de paiement l’utilisent régulièrement pour recharger leur portefeuille, avec 7,3 millions d'euros versés sur les comptes Pleo en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni via l'infrastructure open banking de Yapily.

L'étendue de la couverture bancaire de Yapily et l'intégration d'une API unique ont permis à Pleo de se développer facilement sur de nouveaux marchés et le groupe prévoit une approche similaire pour déployer l'open banking sur d'autres marchés prioritaires européens dans le courant de l'année.

Pleo, qui vient de fêter son premier anniversaire en France, a pour mission d'aider les entreprises à rationaliser leurs processus de dépenses, à mieux contrôler leurs finances et à prendre des décisions stratégiques basées sur des renseignements et des données. Pleo cherche à nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs clés de l'écosystème fintech afin de tirer parti des forces de chacun et de résoudre les problématiques rencontrées par les utilisateurs en matière de finance.



Alvaro Dexeus, Directeur Général Europe du Sud chez Pleo déclare : “Le partenariat avec Yapily nous a permis d'offrir à nos clients un parcours utilisateur sans friction lors du chargement de leur portefeuille Pleo. Ils peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte vraiment : une bonne gestion des liquidités. Suite aux retours immédiats et positifs de nos clients en France et dans d'autres pays, nous étendons l'offre à d'autres de nos marchés principaux. Nous tirons également parti des innovations en matière d’open banking pour offrir une expérience encore plus fluide aux entreprises que nous accompagnons.”



Stefano Vaccino, PDG et fondateur de Yapily commente : “L'innovation en matière de paiements reste au cœur d'une expérience utilisateur réussie en fintech. L'engagement de Pleo auprès de ses clients pour faciliter et améliorer la rapidité de rechargement des portefeuilles par le biais de l'open banking a eu un succès remarquable, comme en attestent son adoption rapide et son expansion géographique croissante.”



A propos de Yapily

Yapily est un fournisseur leader d'infrastructure Open Banking permettant de résoudre un défi fondamental pour les services financiers d'aujourd'hui : l'accès.

L’entreprise connecte en toute sécurité ses clients à des milliers de banques à travers l'Europe, leur permettant d'accéder à des données financières et d'effectuer des paiements. Yapily aide ainsi les organisations innovantes à intégrer la puissance de l'open banking dans leurs produits et leurs services, créant des services financiers de meilleure qualité et plus équitables pour tous.

La base clients de Yapily est variée et compte des fintechs disruptives comme des leaders de l'industrie opérant dans un certain nombre de secteurs verticaux. Intuit Quickbooks, Pleo, American Express et des centaines d'entreprises utilisent aujourd'hui sa plateforme. À ce jour, Yapily a levé 69,4 millions de dollars, emploie plus de 200 personnes dans le monde et continue de se développer en Europe.



A propos de Pleo (pleo.io)

Pleo est l’une des solutions leaders en Europe de gestion des dépenses professionnelles. Avec plus de 25,000 clients, Pleo donne aux équipes financières un contrôle total et une visibilité en temps-réel sur toutes les dépenses de l'entreprise. Pleo propose également des cartes d'entreprise (virtuelles et physiques) et des rapports de dépenses automatisés, permettant aux collaborateurs d'acheter tout ce dont ils ont besoin pour leur travail.

Grâce à ses multiples fonctionnalités (limites de dépenses, automatisation de la gestion des reçus, catégories comptables, tableaux de bord, multi-entités, indemnités kilométriques etc.) et ses intégrations comptables (Quickbooks, Cegid etc.), Pleo vous fait gagner un maximum de temps et d'argent. Noté 5/5 sur les sites de référence, Pleo offre également aux employés un processus de remboursement des notes de frais simple et automatisé, et permet aux organisations de suivre et de payer des factures sur Apple Pay et Google Pay grâce à sa solution Pocket.

Fondée à Copenhague en 2015 par deux experts de la fintech et serial entrepreneurs, Jeppe Rindom et Niccolo Perra, Pleo est la licorne danoise à la croissance la plus rapide et est aujourd'hui valorisée à 4,7 milliards de dollars. L'équipe Pleo compte plus de 800 personnes et sept bureaux en Europe (Londres, Stockholm, Berlin, Paris, Lisbonne, Madrid et Copenhague). Plus de 25 000 entreprises utilisent Pleo sur 16 marchés.

