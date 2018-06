Paysafe annonce un partenariat avec Google

Paysafe, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de paiement, annonce un nouveau partenariat avec Google. La Paysafecard professionnelle prépayée de Paysafe, est désormais acceptée comme mode de paiement sur le Google Play Store, l'App Store des appareils certifiés Android, ouvrant la porte à l'ère numérique pour des millions de clients.



Dorénavant, les clients sans carte de crédit ou services bancaires numériques, ou qui ne souhaitent pas entrer leurs données financières en ligne pour des raisons de sécurité, peuvent payer en ligne sur Google Play Store en utilisant paysafecard. paysafecard permet aux consommateurs qui préfèrent ou doivent utiliser des espèces de payer en ligne, simplement et en toute sécurité, en utilisant le code PIN à 16 chiffres pour effectuer l'opération de paiement.



« La formation de ce partenariat prometteur marque une étape importante dans l'histoire de notre entreprise et le lancement fait suite à une étroite collaboration et un dévouement de nos deux équipes pour inclure paysafecard comme le dernier mode de paiement pour les utilisateurs. Google est l'une des marques les plus connues dans le monde, si ce n'est pas la plus connue, de sorte qu'établir un partenariat avec elle pour nos clients actuels et potentiels est une entreprise capitale », commente Udo Müller, PDG de paysafecard. « Le risque de fraude et de partage de données personnelles en ligne concerne encore de nombreux consommateurs. Lost in Transaction: Payment Trends 2018, notre étude de recherche exclusive lancée au début de cette semaine, montre que la moitié des personnes interrogées s'inquiètent au sujet des achats frauduleux et que 48 % s'inquiètent de la sécurité de leurs données personnelles. C'est pourquoi proposer paysafecard comme moyen de paiement dans le Google Play Store arrive au bon moment pour permettre aux consommateurs et aux deux entreprises de bénéficier de ces avantages ».



Le déploiement international du partenariat entre paysafecard et Google commence en Pologne, où plus d'un million de personnes utilisent annuellement paysafecard. paysafecard est actuellement disponible dans 46 pays et compte plus de 600 000 points de vente dans le monde, dont environ 40 000 en Pologne.



À propos de Paysafe

Paysafe est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de paiement de bout en bout. Son objectif principal est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et de réaliser des transactions de manière transparente grâce à des capacités de pointe dans le traitement des paiements, le portefeuille numérique et les solutions de paiement en ligne. Proposées par l'intermédiaire d'une plateforme intégrée, les solutions Paysafe concernent les transactions initiées par les mobiles, l'analyse en temps réel et la convergence entre les paiements classiques et en ligne. Avec plus de 20 ans d'expérience de paiement en ligne, un volume cumulé de transactions de 56 milliards de dollars américains en 2017 et plus de 2 600 employés répartis entre plus de 12 sites dans le monde, Paysafe connecte les entreprises et les consommateurs autour de 200 modes de paiement dans plus de 40 devises à travers le monde.

