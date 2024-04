Paris Blockchain Week : une semaine de démonstration empreinte de maturité

Cette semaine, l'écosystème blockchain a tenu à présenter en France, en Europe et peut-être au-delà, le visage de la maturité. Dans les allées très fréquentées du salon "Paris Blockchain Week" qui s'est tenu au Carrousel du Louvre du 9 au 11 avril, se ressentait une atmosphère plus institutionnelle que l'an dernier. Exit les animations à la frontière du Cosplay qui émaillaient ça et là les allées en 2023, pour une démonstration plus institutionnelle et beaucoup plus business. La partie un tantinet plus "délurée" ayant été réservée aux nombreux side-events. (avis aux amateurs, on pouvait compter jusqu'à une dizaine d'invitations par soir).

Côté speakers, faisons simple : comme l'an dernier, ils avaient tous répondu présents. Mais les discours étaient peut-être un peu moins revendicateurs et plus éducateurs. Plus jonchés de conseils, de démonstrations...



L'année fut riche en avancées pour le secteur, 2024 restant une année charnière pour la crypto monnaie. 11 ETF bitcoin ont été approuvés par les autorités américaines et parmi eux, celui de Blackrock. 106 PSAN sont désormais enregistrés auprès de l'AMF. La marche restant haute pour obtenir l'agrément que seule, Société Générale Forge possède. Et il se murmurait dans les allées que les contrôles des autorités sur ces sociétés se sont resserrés en prévision de l'échéance européenne. Il n'empêche : MiCA, la loi européenne sur les marchés des cryptoactifs est bel et bien portée par l'innovation française en la matière.

Un statut précurseur qui a poussé l'an dernier beaucoup de grands acteurs internationaux, Circle en tête, à s'installer en France afin de se préparer à la nouvelle loi européenne (et de ne pas se couper du marché européen faute de préparation).

Côté innovations, nous n'en manquons pas. Portés par leur instinct et par une forte volonté gouvernementale en matière de numérique, les entrepreneurs souvent pionniers du WEB, ont fait fleurir des hubs, des incubateurs parfois assortis de leur véhicule d'investissement aux quatre coins de France. Si l'IA générative y est en bonne place, le Web3 a aussi tiré son épingle du jeu. Point commun entre ces 2 segments ? Une fois leurs infrastructures optimales déployées, leurs applications s'adresseront (et c'est déjà le cas), à tous les secteurs d'activité. La finance en tête.



C'est aussi sûrement pour ancrer cette démonstration de force que l'ADAN (l'Association des Professionnels du WEB3), avec Bpifrance, la Caisse des dépôts , l'OCBF, Cube3, Paris Blockchain Society et Stephanie Cabossioras, a tenu la première édition de "Finance & Blockchain, the start of new era".

Le message porté par la maîtresse de cérémonie, Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, et incarné par les nombreux speakers de l'événement (Moody's, Onyx - JP Morgan, EuroClear, SG-Forge...) est lui aussi, clair. Mettons fin à une dichotomie qui n'a que trop duré. La finance traditionnelle ne peut plus ignorer ou faire semblant d'ignorer les apports de la blockchain.

Alors oui, des précautions réglementaires sont à étudier et à prendre. Oui, des tests à l'échelle internationale sont à mettre en oeuvre entre institutions et entreprises innovantes, via notamment le Régime Pilote encore beaucoup trop peu utilisé. Oui, il y aura sûrement des ajustements, des ratés, inhérents à toute innovation. Mais non, il ne semble plus franchement possible de négliger cet écosystème qui a déjà apporté sa révolution. Place à l'évolution et à la mise en oeuvre de son intrication à des segments dits plus "traditionnels".



Anne-Laure Allain



Comme les deux jours précédents Finyear.com vous propose de retrouver le Best of des interventions de ce dernier jour (11 avril) de la Paris Blockchain Week.

