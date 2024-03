J-30 avant la Paris Blockchain Week

"Au fil des années, Paris est devenue une plateforme dynamique pour la blockchain, nourrissant un terrain fertile pour le développement de la technologie et l'épanouissement des innovations. La Paris Blockchain Week témoigne de cette réalité, car elle a évolué pour devenir l'une des plus événements blockchain très attendus. Je suis ravi d'assister et de prendre la parole à la 5e édition de l'événement en avril de l'année prochaine. Connectons-nous, partageons et apprenons. Ensemble, nous pouvons faire progresser l'avenir de notre industrie et la propulser vers de nouveaux sommets."

Le WEB3 vous donne rendez-vous dans 30 jours au Carousel du Louvre à Paris pour la cinquième édition de la Paris Blockchain Week.L'occasion pour les 8500 participants venus de 75 pays de côtoyer quelques unes des personnalités de la planète Bockchain.Parmi les premiers d'entre elles, Richard Teng, PDG de l'Exchange crypto Binance ou encore Jeremy Allaire co-fondateur et président de Circle, pionnier du stablecoin USDC, accompagné, pourquoi pas de Claire Calmejane, CIO de Société Générale, grande banque sur le point de lancer son stablecoin.Ils rejoindront d'autres dirigeants comme David Marcus de Lightspark, Denelle Dixon de Stellar Development Foundation, Yat Siu et Robby Yung d'Animoca Brands, Yonni Assia d'eToro, Silvio Micali d'Algorand, Marieke Flament de Near Foundation et Paolo Ardoino de Tether & Bitfinex.La Paris Blockchain Week 2024 présentera divers sujets cruciaux dans le domaine de la blockchain et du Web3, tels que l' OPen finance, l'intelligence artificielle, la réglementation, les CBDC, le Web3 d'entreprise et les paiements.Selon Richard Teng de Binance"Suite au succès phénoménal de notre dernière édition, nous préparons avec impatience la 5ème Paris Blockchain Week avec un enthousiasme sans précédent. Des équipes Web3 innovantes aux acteurs bien établis de l’industrie de la blockchain et de la cryptographie, nos scènes agiront comme une plaque tournante de l’innovation et de l’inspiration. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre du 8 au 12 avril pour façonner ensemble l’avenir de l’écosystème blockchain." relate Emmanuel Fenet CEO de la Paris Blockchain Week.En plus de la conférence principale, la Paris Blockchain Week 2024 comprendra une série d'événements d'une semaine, dont un hackathon le week-end, la populaire Journée des investisseurs et des fondateurs, une remise des prix de l'industrie, une expérience VIP exclusive et un programme d'entreprise dédié avec un Petit-déjeuner d'entreprise.Suite à l'immense succès de la Paris Blockchain Week 2023, qui a réuni plus de 8 500 participants venus de plus de 75 pays, la 5e édition de l'événement devrait attirer plus de 10 000 participants, présenter plus de 500 intervenants, accueillir 400 journalistes et collaborer avec 300 partenaires.Paris Blockchain Week est une organisation leader dans le domaine de la blockchain/web3, dédiée à favoriser l'innovation, la collaboration et le partage des connaissances. En tant que plateforme événementielle de premier plan, nous rassemblons des leaders d'opinion, des experts du secteur, des développeurs, des entrepreneurs, des investisseurs, des régulateurs et des passionnés du monde entier pour explorer le potentiel de la technologie blockchain et son impact transformateur sur divers secteurs.La 4ème édition de la Paris Blockchain Week 2023 s'est tenue au Carrousel du Louvre en mars 2023, devenant ainsi le plus grand événement blockchain en Europe.Finyear est partenaire media de la PARIS BLOCKCHAIN WEEK