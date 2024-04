Go Entrepreneurs : les Fintechs s'affichent au coeur de La Defense-Arena

Nous devrions bientôt proposer la version Mastercard

L'idée est née de notre expérience. Je viens du monde de la mobilité, de la gestion de flotte et il est toujours très compliqué de prendre en charge et de garantir les paiements pour le compte de tiers.

Imaginez une personne âgée, à mobilité réduite qui souhaite déléguer ses courses à une aide-soignante par exemple. Avec la carte, il suffit de définir l'usage. La personne peut payer les courses et nous jouons le rôle de tiers de confiance en vérifiant les factures en fonction de l'usage déterminé.

Joli coup d'éclat pour France Fintech. Pour la première fois, l'association professionnelle de référence pour l'écosystème, a choisi de faire salon au sein de Go Entrepreneurs.Le salon de référence organisé par Les Echos Le Parisien Evénements, a une nouvelle fois fait salle comble recevant les visites très officielles de, entre autres , Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du Numérique, et de, Bruno Lemaire ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.Entre déambulations et prises de parole sur la Main Stage, les représentants de Bercy ont honoré d'annonces et de soutiens, le monde des entrepreneurs, avec en point d'orgue, l'intervention de Bruno Lemaire.Côté Fintech, France Fintech a donc publié pour l'occasion une infographie permettant de manière ultra pédagogique aux entrepreneurs de repérer les entreprises leur permettant de faciliter la gestion de leur entreprise.Sur le stand, situé dans l'allée centrale, on retrouvait quatre pépites : Qileo, Namiral, Tiime et Weshake. Cette dernière a été honorée du prix de l'innovation par France Fintech et Société Générale au cours de la dernière édition de R:Evolution.Portée par sa fondatrice, Sandra Bibas, la fintech propose depuis 2022, une solution de paiement pour le compte de tiers et de débours, assortie de sa carte de paiement Visa. "relate la co-fondatrice.Sandra Bibas cite en exemple un usage des plus pratiques. "L'entreprise financée sur fonds propres vient d'obtenir son incubation au sein d'Eura Technologies à Lille et devrait voir ses effectifs, actuellement d'une vingtaine de personnes s'étoffer en conséquence.Côté DeluPay et Banque Delubac & Cie, il s'agit aussi d'une première en tant qu'exposant. Une expérience fructueuse sur le plan institutionnel et commercial puisque les équipes, côté fintech, ont pu faire la démonstration de leur solution DeluPay auprès de sites de e-commerce ou de professionnels de l'événementiel.Le tout, en pensant déjà à leur participation pour le prochain salon VivaTech qui se tiendra du 22 au 25 mai à la Porte de Versailles.