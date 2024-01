The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

PSG Equity, actionnaire majoritaire de VisitGroup, solutions logicielles pour l'hôtellerie et les voyages Visit Group, société suédoise leader sur le marché des logiciels pour l'hôtellerie et les voyages, a annoncé un investissement stratégique de plus de 100 millions d'euros de la part de PSG Equity (" PSG ").

Le fonds d'investissement est spécialisé dans la prise de participation d'entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance. PSG a acquis une participation majoritaire dans la société. Visit Group revendique 2 200 clients dans 25 pays. En 2023, l'entreprise, qui emploie 175 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 255 millions de couronnes suédoises (= 22,43 M euros) et un résultat d'exploitation de 68 millions de couronnes suédoises (5,98 M euros).





Le soutien de PSG va permettre à Visit Group d’accélérer sa croissance organique et inorganique dans la région en élargissant la gamme et la richesse des solutions offertes à ses clients.



" En tant qu'entreprise axée sur les produits qui poursuit l’ambition de créer une réelle différence dans le développement de l'industrie hôtelière, nous pensons avoir trouvé le bon partenaire pour continuer à renforcer notre offre et accélérer notre croissance non seulement dans les pays nordiques mais aussi sur d’autres marchés géographiques. Je suis convaincu que notre succès viendra de la complémentarité entre notre ADN de création de produits et l'expérience de PSG en matière de fusions-acquisitions et d’opérations de croissance ", a déclaré James Dixon, PDG de Visit Group.



« En vue de la prochaine étape de notre développement, nous avons eu des discussions avec plusieurs partenaires internationaux potentiels. Au cours de ce processus, PSG s’est démarqué par sa compréhension de notre offre, mais aussi par une vision partagée de l'écosystème digital dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Depuis le début, notre approche de l'innovation centrée sur le client et notre volonté de construire une entreprise évolutive avec un bon équilibre entre croissance et rentabilité ont été les clés de notre succès, et nous restons attachés à ces valeurs à l'avenir ", a déclaré Magnus Emilson, fondateur et président exécutif de Visit Group.



Cette opération marque le premier investissement de PSG dans une plateforme en Suède et en Norvège et son 24ème en Europe. Selon les termes de l'investissement, PSG acquerra des actions de Visit Group auprès de Standout Capital, un investisseur technologique nordique de premier plan, et d'autres actionnaires minoritaires. Le fondateur et la direction resteront des actionnaires importants.



" Nous suivons de près ce secteur depuis un certain temps et avons été impressionnés par la proposition de valeur unique de Visit Group dans les pays nordiques, soutenue par de forts effets de réseau qui contribuent à renforcer la complémentarité et les synergies entre toutes les parties prenantes de l'écosystème de l'hospitalité ", a déclaré Edward Hughes, directeur général de PSG.



" Nous sommes ravis de nous associer à Magnus et à son équipe, en leur apportant notre expertise et notre expérience du secteur pour les aider à atteindre leur objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de logiciels dans le secteur de l'hôtellerie et des voyages en Europe. »



Conseils :

Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller financier de PSG Equity, tandis que MCF Corporate Finance a agi en tant que conseiller financier de Visit Group.



À propos de Visit Group

Visit Group a été fondé par Magnus Emilson à Göteborg en 1999. Avec 175 employés dans 7 pays et plus de 2 200 clients dans 25 pays en août 2023, le groupe est une société SaaS leader dans le domaine de l'hôtellerie en Europe du Nord. Avec sa plateforme de commerce collaboratif, le groupe sert les fournisseurs de tous types d'hébergement, les stations de ski, les activités, les excursions à la journée, les parcs à thème, les musées, les DMO, les compagnies de ferry ainsi que les revendeurs et les agents. La plateforme de Visit Group optimise les ventes des clients, les réservations de voyages organisés, la distribution ainsi que l'efficacité opérationnelle.

VisitGroup



À propos de PSG

PSG Equity (« PSG ») est une société de growth equity qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance, identifier des opportunités stratégiques et constituer des équipes solides. Ayant soutenu plus de 130 entreprises et facilité plus de 470 opérations de croissance externe, PSG apporte une vaste expérience en matière d'investissement, une expertise approfondie dans le domaine du software et des technologies, dans une logique de partenariat avec les équipes de direction. Fondée en 2014, PSG opère depuis Boston, Kansas City, Londres, Paris, Madrid et Tel-Aviv.

