Opinion | Mounir Laggoune, Finary. "Le lancement d'un ETF Bitcoin se concrétise, BlackRock en pole position !" Un grand bouleversement s'opère sur le marché des cryptos : on voit une envolée du cours du Bitcoin : 20 % en 1 semaine, une première depuis mai dernier. La raison ? Un faisceau d'indices nous laissent penser que BlackRock est dans les starting-blocks pour lancer son ETF Bitcoin. Mounir Laggoune, expert en finances personnelles et CEO de Finary décrypte la situation exceptionnelle qui est sur le point de se produire sur le marché des cryptos.

Un grand mouvement de marché est en train de se passer, porté par Bitcoin qui mène la danse. Un faisceau d’indices nous laisse penser que BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs avec 9 425 milliards de dollars d'encours (en juin 2023) s'apprête à lancer son ETF spot Bitcoin :

● L’obtention du CUSIP - identifiant qui l'identifie comme instrument financier

● Le seeding - amorçage de fonds - annoncé dans le dépôt de dossier pour octobre,

● La mention, dans le dossier de dépôt, de permettre à l’ETF Bitcoin de commencer à être échangé en octobre,

● La présence sur la liste du Web de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) depuis août dernier



De nombreux acteurs ont tenté par le passé de déposer leur ETF spot Bitcoin, sans succès. Mais n’oublions pas que BlackRock est le plus important gestionnaire d'actifs avec 9 425 milliards de dollars d'encours (en juin 2023) et, depuis sa création en 1988, a déposé 576 demandes d'ETF dont une seule a été rejetée par la SEC, il y a plus de 10 ans.



Un tel engagement de BlackRock nous laisse supposer que le spécialiste pourrait bien lancer son ETF Bitcoin dans les prochains jours. Et si l’ETF est validé, il y a aura probablement pas un mais plusieurs ETF : BlackRock et ceux d’autres gérants d’actifs seront validés en même temps, afin d’éviter de donner un avantage trop fort à un acteur.



Fait intéressant : dans le dossier de dépôt validé par la SEC, BlackRock a indiqué qu’ils allaient faire le dépôt initial pour permettre à l’ETF Bitcoin de commencer à être échangé en octobre, sans date précise. La fin du mois approche et les échanges pourraient démarrer à n’importe quel moment.



Le monde de la crypto est à l'affût et sans date précise la cotation monte.



L’arrivée de cet ETF permettrait de démocratiser l’accès au Bitcoin, et d’une façon plus large à l’ensemble des crypto-monnaies. En effet, à partir de maintenant, tout le monde pourra acheter un ETF comme n’importe quel acteur financier. Cela ouvre la porte aux investisseurs institutionnels comme les gérants d’actifs, Hedge Fund, fonds de pension. Ces acteurs ont déjà l’habitude d’acheter

des ETF sur des sous-jacents comme les actions ou les obligations.



BlackRock, et tous les géants d’ETF spot, devront acheter du Bitcoin sur le marché afin de répliquer et de faire coïncider la quantité de Bitcoin théoriquement détenue par les investisseurs de l’ETF à l’encours de l’ETF. Cela risque de créer énormément de pression à l’achat. Les principaux clients de cet ETF seront probablement les acteurs institutionnels, qui investissent des montants significatifs. Cela pourrait avoir pour conséquence de faire monter le cours du Bitcoin, qui selon les experts, pourrait atteindre

75 000 dollars dans les mois à venir.



Le Bitcoin étant souvent présenté comme l’or digital, il est intéressant de faire le parallèle avec les ETF Or. Lancé en 2003 par Graham Tuckwell, l’inventeur des Exchange Traded Commodities (ETC), le premier ETF Or avait démocratisé l’achat d'or papier via un instrument financier coté en continu. Les investisseurs s'étaient rués sur cet ETF qui avait rapidement atteint les 500M$ d’encours. D’autres gérants ont suivi, et l’encours total des ETF Or a atteint 50 Mds$ en 2008. Cela a eu pour conséquence de multiplier le cours de l’once d’or par 4 entre 2003 et 2008.



Le scénario va-t-il se reproduire ? Le Bitcoin va-t-il devenir, tel l’Or, une valeur refuge ? C’est une hypothèse d’autant plus vraie que nous sommes dans un marché où les actions sont en train de baisser. Si le Bitcoin continue d’augmenter, il va prouver sa mission initiale de valeur refuge supranationale qui permet de se couvrir contre tous les risques.



Toutes les planètes sont alignées pour que ce scénario se passe.



A suivre !

Mounir Laggoune

Mounir Laggoune est un expert des finances personnelles et de la tech avec plus de 10 ans d'expérience. Il était précédemment Country Manager DACH chez Trainline où il a participé à l’introduction en bourse pour 2 Mds € en 2019.Début 2021, Mounir Laggoune cofonde Finary avec Julien Blancher. Finary est la première Fintech française à avoir développé une plateforme disponible sur App et Web, qui permet aux investisseurs de suivre, gérer et optimiser leur patrimoine. La mission de Finary est de mettre la technologie aux service de l'argent des français.



A propos de Finary

Finary est une Fintech française lancée par Mounir Laggoune et Julien Blancher, des spécialistes de l’IA de la Tech. Elle permet le suivi et l’optimisation du patrimoine sur App et Web. Finary s’adresse à une nouvelle génération d’investisseurs multibancarisés qui gère des portefeuilles d’investissements diversifiés. Sa technologie, unique au monde, leur permet de s’affranchir des conseils des intermédiaires pour maîtriser, suivre et optimiser par eux-mêmes leurs investissements, en temps réel depuis une seule application ultra sécurisée. Ses utilisateurs connectent en moyenne 5 établissements différents et suivent 7 classes d’actifs différentes. A date, Finary totalise 250 000 utilisateurs qui suivent plus de 75 milliards d’euros sur la plateforme. Finary permet de connecter plus de 20 000 établissements financiers en Europe et aux Etats-Unis, l’immobilier, les startups ainsi que plus de 10 000 crypto-monnaies.

Des investisseurs prestigieux comme Speedinvest, Y Combinator, Xavier Niel ou les fondateurs de Qonto font confiance à Finary.

