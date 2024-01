Operating Partners Day 2024 : les leviers pour sécuriser la croissance et la rentabilité des entreprises

Fort du succès de l’Ope rating Partners Day qui a réuni près de 200 chefs d’entreprise, représentants de fonds d’investissement, LP’s, GP’s, et operating partners le 1er juin 2023, rendez-vous a été pris le 30 mai 2024 pour poursuivre les débats initiés l’an passé.



Cette seconde édition est placée sous le signe de la croissance et de la rentabilité. L’ambition des organisateurs est de rassembler une nouvelle fois les acteurs économiques et financiers qui sont moteur dans la création de valeur en France pour qu’ensemble, ils trouvent de nouveaux leviers susceptibles de sécuriser les perspectives de croissance de nos entreprises.



L’Operating Partners Day est le pendant français des Operating Partners Forums organisés aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni depuis une dizaine d’années. Son objectif est d’analyser les tendances du marché, de trouver des leviers de sécurisation des investissements et de favoriser les rencontres entre les chefs d’entreprise et leurs partenaires financiers et opérationnels.



Un programme riche de la complémentarité de ses intervenants

Parmi les invités d’honneur qui interviendront le 30 mai prochain : Deloitte et Michel De Rovira, l’entrepreneur cofondateur de Michel & Augustin qui est devenu associé et directeur de participation chez Creadev.

Ce dernier s’exprimera sur le thème de la relation entrepreneur et investisseur pour tenter de réponse à la question : « quel alignement pour sécuriser les besoins opérationnels ? »



Trois thèmes ont été retenus pour les tables rondes :

- « Quelles stratégies business des investisseurs familiaux ? »

- « Les nouveaux leviers pour sécuriser les investissements et la rentabilité des entreprises »

- « Quels nouveaux critères prendre en compte pour choisir ses investissements ? »



La valeur créée par l’intervention des operating partners sera aussi questionnée lors de deux tables rondes :

- « Quel apport réel d’un operating partner pour sécuriser la croissance d’une entreprise »

- « Operating partners : salariés d’un fonds ou indépendants, comment mesurer la création de valeur ? »



Plusieurs autres intervenants ont déjà confirmé leur présence :

- Adrien Levy, Président d’Arts et Biens (Groupe DEVANLAY) -

- Sophie Lacoste Dournel, Co-chairman de Créations Fusalp

- Pascal Coste, Président fondateur des salons de coiffure Coste et Vitanove

- Olivier de La Brosse, Directeur général de Stelliant

- Mohamed Abdesslam, Managing Partner chez MAIF Avenir

- Eren Kelekci, Chief Investment Officer chez African Development Bank Group

- Sylvie Matz, senior advisor et operating partner

- Cyril Ferey, operating partner I&S Adviser, co-fondateur Attractive World et Shapr

- Philippe de Fitte, operating partner chez Ardian



Au travers aussi bien de ses conférences et de ses temps de networking, l’Operating Partners Day donne des pistes concrètes pour relever les défis posés aux entrepreneurs et investisseurs en 2024.