French Tech Next 40/120 : 10 milliards d'euros de CA cumulés

La Mission French Tech, l'équipe gouvernementale française chargée de soutenir la croissance de l'écosystème des start-up en France, annonce les lauréats de la 5ème édition du French Tech Next40/120, un programme dédié aux 120 start-up françaises les plus avancées.



Avec Mirakl (technologies market place), Voodoo (jeux vidéo) ou Qonto (services financiers), la cohorte 2024 du programme French Tech Next40/120 rassemble les 120 start-up françaises les plus performantes, dont 28 des licornes françaises (startups avec des valorisations supérieures à 1 milliard de dollars). Près de 90 % de ces 120 start-ups sont déjà présentes à l’international, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni.



En 2019, La Mission French Tech a lancé le programme French Tech Next40/120 pour accompagner la croissance des 120 startups françaises les plus avancées. Les startups sélectionnées font la liste sur la base de critères objectifs de performance économique. Ils sont sélectionnés de manière égale en fonction de la croissance des revenus ou du total des capitaux propres levés au cours des 3 dernières années. Ce programme offre aux startups françaises les plus avancées une reconnaissance nationale et internationale.



La cohorte 2024 de la French Tech Next40/120 est la plus sélective depuis la création du programme et incarne la dynamique de l’écosystème French Tech.



Au total, les 120 entreprises qui composent le French Tech Next40/120 ont réalisé un chiffre d'affaires net cumulé de 10 milliards d'euros en 2023, et 31 (sur les 120) entreprises ont déclaré un chiffre d'affaires net supérieur à 100 millions euros.



Acteurs du paysage économique, technologique et industriel français, ces entreprises emploient déjà 40 000 salariés dans le monde avec des positions fortes à l'international.



Back Market, Doctolib, Contentsquare, IAD… Les startups tech sélectionnées opèrent dans des secteurs très variés : GreenTech et AgriTech, InsurTech et FinTech, Retail et ecommerce, Santé, HR Tech, Electronique numérique et logistique, industries culturelles et créatives, mobilités. et de nouvelles frontières reliant le quantique et l’espace.