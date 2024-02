October : la fin des prêts aux PME après la cession d'October Connect à Sopra Banking Software

Chers prêteurs,Cette semaine marque un moment important dans l’histoire d’ October Nous nous sommes lancés en 2014, lorsqu’enfin le prêt aux PME a cessé d’être le monopole des banques. Partant avec quelques dizaines d’entre vous, nous avons ensemble financé la Chocolaterie d’Alain Ducasse. Puis sont venus les investisseurs institutionnels, l’ouverture des autres pays, et bien d’autres étapes importantes. Aujourd’hui vous êtes plus de 40 000 à avoir prêté. Merci !Un élément clé formant la base de toute cette activité a été la construction d’un outil technologique permettant l’origination, le filtrage, le traitement de centaines de milliers de demandes de prêts et la gestion d’un portefeuille qui aujourd’hui gère plus d’un million de transactions par mois.Comme vous le savez car nous en parlons régulièrement dans nos newsletters, à partir de 2021, à travers notre offre October Connect, nous avons fourni cet outil technologique à d’autres financeurs, banques ou sociétés de gestion, des plateformes, en France, en Espagne et en Italie. October s’est donc organisé autour de trois activités : l’origination de prêts, la gestion du portefeuille et des prêteurs, et October Connect.Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer qu’un acteur français majeur du logiciel financier, Sopra Banking Software (plus de 5.000 personnes servant 1.500 institutions financières dans 50 pays), acquiert October Connect pour bâtir son offre SaaS (Software as a Service) à destination des financeurs. Cette acquisition va permettre à nos outils d’être déployés à très grande échelle dans un avenir proche. Elle représente une réalisation de notre mission de mieux financer les PME.En plus de l’acquisition, ceci marque le début d’un partenariat entre Sopra Banking Software et October, pour le maintien et le développement de la plateforme technologique. Il vous permet de continuer à utiliser les mêmes outils dont vous disposez aujourd’hui pour gérer votre portefeuille de prêts.Ce changement nous amène à considérer le futur de nos deux autres pôles d’activité, l’origination de prêts d’un côté, et la gestion du portefeuille et des prêteurs de l’autre.Dans le contexte économique et de taux actuel, il nous est très difficile de maintenir un volume d’origination suffisant pour être financièrement à l’équilibre. Les attentes des investisseurs ont beaucoup augmenté, mais les moyens de remboursement des TPE-PME ne suivent pas. Nous avons donc pris la décision de diminuer radicalement nos capacités d’origination. En conséquence, le nombre de projets proposés sur la plateforme va très fortement se réduire.Après la cession de la technologie et avec cette réduction du nombre de projets, la gestion des prêts en cours ainsi que le recouvrement deviennent notre unique focus et restent notre priorité absolue. Grâce à nos équipes Opérations, qui surveillent et gèrent de près chaque financement, nous continuerons à maximiser le rendement de votre portefeuille existant et à assurer la continuité des remboursements.L’équipe de recouvrement demeure en place, dirigée par Julien Ramezani, un élément clé chez October depuis quasiment les débuts de notre aventure. Pour en savoir plus sur son parcours, consultez ce blog.Pablo Prévôt et Nicolas Check restent vos interlocuteurs privilégiés pour toute question relative à votre portefeuille. Vous pouvez consulter cet article pour plus d’informations sur leurs missions et objectifs.De même, la direction d’October reste engagée à vos côtés, avec Olivier Goy, président du conseil de surveillance, Patrick de Nonneville CEO d’October et Matthieu de Fréminville directeur des Opérations, des membres fondateurs d’October.Nous vous exprimons notre gratitude pour votre soutien continu dans notre aventure. Vous avez certainement des questions et nous sommes tous à votre disposition pour y répondre. Dans les prochaines newsletters, nous partagerons en toute transparence nos réponses aux questions les plus posées.Cordialement,L’équipe October