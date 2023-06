Accueil Envoyer Imprimer Partager October atteint 1 milliard d'euros de prêt aux PME européennes October, FinTech européenne spécialisée dans les prêts aux entreprises, a atteint une étape importante en octroyant 1 milliard d'euros de prêts, soutenant ainsi 4 000 projets en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne.



plus de 90 000 personnes à travers l'Europe.

L'accent mis par October sur le soutien aux micro et petites entreprises, qui ont souvent des difficultés à accéder au crédit privé et à se développer à l'international, s'est révélé être un facteur de changement pour ces entreprises. Grâce à la technologie et à une approche fondée sur les données,



October a permis à plus de 60 % de ses financements d'aller vers les micro et petites entreprises de moins de 50 employés. Ces entreprises comptent en moyenne 13 employés et réalisent un chiffre d'affaires médian de 2,3 millions d'euros, ce qui témoigne de l'engagement de la plateforme à renforcer

l'épine dorsale de l'économie.

Fondée en 2014, October a démarré ses activités en 2015 en France, soutenant la croissance de milliers d'entreprises de manière simple et durable. Cela a été rendu possible grâce à la confiance de plus de 43 000 prêteurs particuliers, avec une moyenne de 57 euros prêtés par projet, et des investisseurs institutionnels de premier plan tels que le FEI, Invest NL, Bpifrance, Generali, Allianz ou CDP, qui ont cru en la technologie d'October.



"Notre mission est de mieux financer les entreprises et nous avons choisi d'avoir un impact. Un impact sur l'emploi, un impact sur les opportunités, un impact sur la transparence, un impact sur la durabilité, dans toute l'Europe. Après avoir utilisé la technologie et les données pour construire une plateforme en laquelle les investisseurs et les entreprises peuvent avoir confiance, nous sommes très fiers de la scalabilité de notre

modèle d'affaires" a déclaré Patrick de Nonneville, CEO d'October.



L'une des principales forces d'October est son portefeuille diversifié, à la fois en termes de présence géographique et de secteurs d'activité. Avec une présence dans cinq pays, October a eu un impact substantiel dans chaque région. Les montants financés et le nombre de projets dans chaque pays se répartissent comme suit : 485 millions d'euros financés en France, 255 millions d'euros financés en Italie, 125 millions d'euros financés aux Pays-Bas, 102 millions d'euros financés en Espagne, 34 millions d'euros financés en Allemagne.



Les secteurs du commerce, de l'industrie manufacturière et des services aux entreprises ont été les principaux bénéficiaires des financements d'October, bien qu' il y ait eu une diversification significative des fonds dirigés vers plusieurs industries. Ce soutien a permis aux entreprises de ces secteurs de prospérer, de créer des emplois et de favoriser la croissance économique.



"En tant que président d'October, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude à tous nos prêteurs particuliers et institutionnels", a déclaré Olivier Goy, président d'October. "Leur confiance et leur collaboration ont joué un rôle inestimable dans notre démarche d'autonomisation des prêts.”



Conformément à son engagement en faveur de l'inclusivité et de la durabilité, October adopte une approche holistique du financement. La plateforme intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement, ce qui nous permet de classer notre fonds d'investissement conforme à l'article 8 de la SFDR. De plus, October fournit aux emprunteurs un score ESG, leur permettant d'améliorer leurs pratiques en matière de durabilité et de créer un impact positif sur l'environnement et la société.



À propos d’October

October est une FinTech européenne permettant de mieux financer les entreprises. En tant que première plateforme de prêt aux PME en Europe continentale, elle permet aux prêteurs privés et aux investisseurs institutionnels de financer directement des PME sur tout le continent. En huit ans d'existence, October a prêté 1 milliard d'euros à 4 000 PME européennes à ce jour.

October est soutenue par entre autres par Partech, CNP Assurances, Matmut, Allianz, Idinvest, C.I.R. Spa et Decaux Frères Investissements. Avec sa plateforme technologique October Connect, October propose désormais son expertise aux prestataires de services financiers comme Bpifrance, et plus largement aux entreprises engagées auprès de TPE/PME, afin de mieux suivre la performance de leur portefeuille et d'enrichir leur analyse des risques.

OCTOBER



POUR ALLER PLUS LOIN

LIRE L'INTERVIEW D'OLIVIER GOY



Finyear est partenaire de la Fintech Cup en soutien à l'Institut du Cerveau October, la FinTech européenne spécialisée dans le prêt aux entreprises, est fière d'annoncer une étape importante dans sa mission de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) avec des solutions de financement accessibles et innovantes. October a octroyé avec succès 1 milliard d'euros de prêts à ce jour, et les entreprises financées par October affichent un chiffre d'affaires total de 25 milliards d'euros et emploientplus de 90 000 personnes à travers l'Europe.L'accent mis par October sur le soutien aux micro et petites entreprises, qui ont souvent des difficultés à accéder au crédit privé et à se développer à l'international, s'est révélé être un facteur de changement pour ces entreprises. Grâce à la technologie et à une approche fondée sur les données,October a permis à plus de 60 % de ses financements d'aller vers les micro et petites entreprises de moins de 50 employés. Ces entreprises comptent en moyenne 13 employés et réalisent un chiffre d'affaires médian de 2,3 millions d'euros, ce qui témoigne de l'engagement de la plateforme à renforcerl'épine dorsale de l'économie.Fondée en 2014, October a démarré ses activités en 2015 en France, soutenant la croissance de milliers d'entreprises de manière simple et durable. Cela a été rendu possible grâce à la confiance de plus de 43 000 prêteurs particuliers, avec une moyenne de 57 euros prêtés par projet, et des investisseurs institutionnels de premier plan tels que le FEI, Invest NL, Bpifrance, Generali, Allianz ou CDP, qui ont cru en la technologie d'October."Notre mission est de mieux financer les entreprises et nous avons choisi d'avoir un impact. Un impact sur l'emploi, un impact sur les opportunités, un impact sur la transparence, un impact sur la durabilité, dans toute l'Europe. Après avoir utilisé la technologie et les données pour construire une plateforme en laquelle les investisseurs et les entreprises peuvent avoir confiance, nous sommes très fiers de la scalabilité de notremodèle d'affaires" a déclaré Patrick de Nonneville, CEO d'October.L'une des principales forces d'October est son portefeuille diversifié, à la fois en termes de présence géographique et de secteurs d'activité. Avec une présence dans cinq pays, October a eu un impact substantiel dans chaque région. Les montants financés et le nombre de projets dans chaque pays se répartissent comme suit : 485 millions d'euros financés en France, 255 millions d'euros financés en Italie, 125 millions d'euros financés aux Pays-Bas, 102 millions d'euros financés en Espagne, 34 millions d'euros financés en Allemagne.Les secteurs du commerce, de l'industrie manufacturière et des services aux entreprises ont été les principaux bénéficiaires des financements d'October, bien qu' il y ait eu une diversification significative des fonds dirigés vers plusieurs industries. Ce soutien a permis aux entreprises de ces secteurs de prospérer, de créer des emplois et de favoriser la croissance économique."En tant que président d'October, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude à tous nos prêteurs particuliers et institutionnels", a déclaré Olivier Goy, président d'October. "Leur confiance et leur collaboration ont joué un rôle inestimable dans notre démarche d'autonomisation des prêts.”Conformément à son engagement en faveur de l'inclusivité et de la durabilité, October adopte une approche holistique du financement. La plateforme intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement, ce qui nous permet de classer notre fonds d'investissement conforme à l'article 8 de la SFDR. De plus, October fournit aux emprunteurs un score ESG, leur permettant d'améliorer leurs pratiques en matière de durabilité et de créer un impact positif sur l'environnement et la société.est une FinTech européenne permettant de mieux financer les entreprises. En tant que première plateforme de prêt aux PME en Europe continentale, elle permet aux prêteurs privés et aux investisseurs institutionnels de financer directement des PME sur tout le continent. En huit ans d'existence, October a prêté 1 milliard d'euros à 4 000 PME européennes à ce jour.est soutenue par entre autres par Partech, CNP Assurances, Matmut, Allianz, Idinvest, C.I.R. Spa et Decaux Frères Investissements. Avec sa plateforme technologique October Connect, October propose désormais son expertise aux prestataires de services financiers comme Bpifrance, et plus largement aux entreprises engagées auprès de TPE/PME, afin de mieux suivre la performance de leur portefeuille et d'enrichir leur analyse des risques.POUR ALLER PLUS LOIN

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Skaleet rejoint la BIAN pour promouvoir un cadre commun via une approche Coreless Banking Cegid lance Cegid Business Connect pour répondre à l'enjeu de la facture électronique Le financial data management au service de la performance (Contenu Sponsorisé)