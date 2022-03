ONE to ONE Monaco s’engage dans le web3 avec Arianee LE ONE TO ONE MONACO QUI SE TIENT DU 15 AU 17 MARS S’ENGAGE DANS LE WEB3 ET PERMET À SES MEMBRES DE COLLECTER DES NFTS POUR ACCÉDER À DES SERVICES ET EXPÉRIENCES EXCLUSIVES

Dès le 15 mars 2022, et durant les trois jours de cette nouvelle édition, le One to One Monaco innove et lance sa première collection de NFTs, en partenariat avec Arianee, l’expert des solutions web3 intégrées pour les marques. Les participants auront l’opportunité de collecter jusqu’à 3 NFTs uniques qui leur donneront accès à des expériences et services exclusifs.



Le rendez-vous incontournable pour tous les leaders du e-commerce propose une expérience web3 à ses membres à travers une chasse au trésor de NFTs, à chercher et collecter pendant les 3 jours de l’événement. A l’issue de cette recherche NFT, les participants ayant obtenu la collection complète bénéficieront d’avantages One to One pendant toute l’année et pour les prochaines sessions.



Le premier NFT, appelé NFT Genesis, sera accessible pendant tout l'événement. Le deuxième NFT sera dévoilé lors de la soirée de Gala au Chapiteau de Fontvieille. Quant au troisième NFT, il pourra être récupéré le jeudi 17 mars entre 12h à 13h, lors de l’intervention de Frédéric Montagnon, co-fondateur d’Arianee en plénière de clôture. Chaque NFT est accessible à partir d’un simple scan de QR code ou d’un clic sur le lien depuis la newsletter.



Cette opération, réalisée en partenariat avec Arianee, leader des solutions web3 intégrées pour les marques, s’inscrit dans la volonté du One to One Monaco, de continuer à offrir à ses membres le meilleur de l’innovation en termes de relation et de parcours clients.



Pour l’occasion 3 œuvres d’arts numériques exclusives ont été créées en collaboration avec le studio créatif Hall Haus, récemment finalistes de la Design Parade de Hyères. Le NFT Genesis, accessible à tous les participants du One to One Monaco est déployable en réalité augmentée. Le wallet Arianee (portefeuille virtuel) permet de stocker les NFTs en toute sécurité.



“Alors que le marché s’empare progressivement du sujet, le One to One est fier de proposer la toute première expérience live de NFT : d’abord pendant l’événement, puis pour animer la communauté tout au long de l’année !” déclare Sonia Mamin, One to One Monaco



“Nous sommes très heureux d'accompagner le One to One dans cette aventure du web3. Les NFTs permettent de transformer radicalement la relation client. Il est important pour nous que les marques présentes au One to One Monaco prennent conscience de cette transformation à travers une expérience personnalisée autour des NFTs.” explique Pierre-Nicolas Hurstel, CEO d’Arianee.



A propos d’Arianee

Fondée en 2018, Arianee est le leader des solutions web3 intégrées pour les marques. Le protocole open-source Arianee repose sur la blockchain, et permet aux marques d'émettre et de distribuer des NFTs (actifs numériques). Arianee tokenise les produits et les expériences afin d’enrichir les relations des marques avec leurs communautés, et de créer un lien direct, perpétuel dans le respect de leurs données personnelles. Arianee rassemble de grandes marques et des partenaires technologiques autour de sa vision, pour construire un internet décentralisé.

www.arianee.org



A propos de One to One Retail E-commerce Monaco :

Créé en 2011, One-to-One Retail E-commerce Monaco est un événement COMEXPOSIUM. Véritable accélérateur de business, E-commerce One to One propose 3 jours de conférences, business et networking dans un cadre prestigieux, et est devenu le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché.

http://www.ecommerce1to1.com



À propos de Comexposium

Chez Comexposium, notre métier est de créer des connexions. Que la rencontre soit physique ou digitale, nous rassemblons les gens pour produire des opportunités de business et de réseau.

www.comexposium.fr



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Sumsub launches a seamless KYB solution that makes business verification 24x faster BCypher and NexBloc Partner to Bring Advanced Cryptocurrency Transaction Compliance to Blockchain DNS Buying and selling Bitcoin in Dubai after new crypto regulations