Nominations | Plug & Play annonce la nomination de Thomas Bigagli et Carolin Wais en qualité de Partners

En tant que membres du Comité d'investissement EMEA, Thomas Bigagli et Carolin Wais, veilleront à gérer et à autonomiser les équipes Ventures dans les 26 bureaux différents de la zone ; à étendre les opérations dans de nouvelles zones géographiques, à augmenter le nombre d'investissements et à soutenir les startups du portefeuille pour atteindre de nouveaux jalons.a été activement impliqué dans la croissance de la présence de Plug and Play en EMEA, en stimulant les activités d'investissement et en soutenant l'écosystème.En tant qu'investisseur de pré-amorçage à la série A, il a soutenu plus de 100 startups de diverses industries dans la région EMEA et a conseillé plus de 500 entrepreneurs, de la collecte de fonds à la stratégie commerciale globale. Il a une forte conviction pour les entreprises qui offrent un impact commercial direct en termes d'efficacité, de réduction des coûts ou de génération de revenus. Avec plus de 6 ans d'expérience en gestion mondiale dans le secteur de l'innovation et de l'entrepreneuriat, en tant qu'entrepreneur technologique, investisseur, conseiller et consultant, et 4,5 en capital risque.Il est titulaire d'un diplôme de maîtrise de l'ESADE, où il s'est spécialisé en management et en innovation et entrepreneuriat, où il y a pu mentorer plusieurs startups et aider plusieurs institutions sur leurs transformation digitale.travaille dans l'industrie du capital-risque depuis plus de 7 ans. Depuis son arrivée chez Plug and Play en 2019, elle a dirigé plus de 30 investissements pour l'entreprise et supervisé plus de 100 investissements depuis la création de l'EMEA IC de PnP. Elle a toujours été passionnée par l'entrepreneuriat et le soutien aux fondateurs ayant une vision audacieuse et la volonté de remettre en question le statu quo.Au cours de ses études à ESCP Europe, elle s'est spécialisée dans le capital-risque, a mentoré plusieurs startups et a fondé une conférence technologique dirigée par des étudiants. Avant de rejoindre Plug and Play, Carolin a passé 3 ans en tant qu'investisseur chez Next47 et 2 ans chez Siemens.Pour en Savoir plus sur Plug and Play